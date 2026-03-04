João Pedro brilhou na vitória do ChelseaDarren Staples / AFP

E
Estadão Conteúdo
Inglaterra - Em jogo com quatro gols brasileiros, o Chelsea virou em alto estilo o confronto direto por vaga na Champions League na casa do Aston Villa, por 4 a 1, com 'hat-trick' do centroavante João Pedro, mais um atacante de olho em vaga na seleção para a Copa do Mundo.

Atuando fora de casa e tentando reduzir a desvantagem para o quarto colocado a três pontos (caiu para 51 a 48), o Chelsea saiu perdendo para o Aston Villa com golaço de letra do volante brasileiro e ex-Vasco Douglas Luiz logo aos cinco minutos.

Depois de enorme pressão e chances desperdiçadas, João Pedro, de olho na camisa 9 da seleção - briga diretamente com Matheus Cunha e Igor Jesus, com Igor Thiago correndo por fora - entrou em ação de maneira decisiva.
Leia mais: Mbappé teme 'repetir Rodrygo' e ficar fora da Copa, diz rádio espanhola
O atacante empatou de carrinho, aos 34 minutos, após cruzamento de Gusto. Apareceu bem posicionado na segunda trave para calar o estádio. Nem deu tempo para comemoração e novamente os mandantes comemoravam um gol. Watkins surgiu bem no contragolpe e mandou às redes. A posição era ajustada e o lance acabou anulado após revisão do VAR.

A etapa foi até 52 minutos, o suficiente para a revelação do Fluminense voltar às redes. João Pedro, desta vez servido por Enzo Fernandez, mostrou enorme frieza na cara do campeão mundial argentino Emiliano Martínez, para anotar o segundo em linda cavadinha.
Leia mais: Botafogo admite liberar goleiro para aliviar folha salarial
Estrela do Chelsea, Cole Palmer soltou uma bomba aos 10 minutos para deixar os visitantes em situação mais cômoda na partida ao anotar o terceiro gol. A jogada começou com João Pedro e o meia apareceu livre após a bola mal afastada pelo goleiro.

O 'hat-trick' de João Pedro saiu em um contragolpe de manual e desta vez com enorme facilidade para o centroavante. Garnacho não foi egoísta e, mesmo sozinho na área, rolou para o brasileiro apenas empurrar às redes vazias. Substituído aos 41 minutos, saiu de campo bastante celebrado pelo técnico Liam Rosenior.

Nos últimos oito jogos do Chelsea, tirando o embate com o Arsenal, no qual passou em branco na rodada passada, João Pedro anotou oito vezes e ainda distribuiu quatro assistências, sendo disparado um dos brasileiros mais em evidência na Inglaterra.