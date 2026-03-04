João Pedro brilhou na vitória do ChelseaDarren Staples / AFP
Atuando fora de casa e tentando reduzir a desvantagem para o quarto colocado a três pontos (caiu para 51 a 48), o Chelsea saiu perdendo para o Aston Villa com golaço de letra do volante brasileiro e ex-Vasco Douglas Luiz logo aos cinco minutos.
Depois de enorme pressão e chances desperdiçadas, João Pedro, de olho na camisa 9 da seleção - briga diretamente com Matheus Cunha e Igor Jesus, com Igor Thiago correndo por fora - entrou em ação de maneira decisiva.
A etapa foi até 52 minutos, o suficiente para a revelação do Fluminense voltar às redes. João Pedro, desta vez servido por Enzo Fernandez, mostrou enorme frieza na cara do campeão mundial argentino Emiliano Martínez, para anotar o segundo em linda cavadinha.
O 'hat-trick' de João Pedro saiu em um contragolpe de manual e desta vez com enorme facilidade para o centroavante. Garnacho não foi egoísta e, mesmo sozinho na área, rolou para o brasileiro apenas empurrar às redes vazias. Substituído aos 41 minutos, saiu de campo bastante celebrado pelo técnico Liam Rosenior.
Nos últimos oito jogos do Chelsea, tirando o embate com o Arsenal, no qual passou em branco na rodada passada, João Pedro anotou oito vezes e ainda distribuiu quatro assistências, sendo disparado um dos brasileiros mais em evidência na Inglaterra.
