Huguinho em ação pelo RWDM Brussels - Divulgação/Instagram @rwdm_official

Publicado 04/03/2026 19:21

Rio - Huguinho se despediu do RWDM Brussels por meio de uma rede social nesta quarta-feira (4). O volante estava emprestado ao clube belga desde o segundo semestre de 2025, mas o Botafogo solicitou seu retorno.

"Chegou ao fim esse ciclo. Esse período foi muito importante pra minha carreira — evoluí, amadureci e vivi momentos que vou levar pra sempre. Fui muito bem recebido desde o primeiro dia e senti o carinho de vocês em cada jogo, em cada mensagem, em cada apoio na arquibancada", escreveu Huguinho.



"Obrigado a todos do clube, staff, comissão e companheiros. E principalmente a vocês, torcedores: vocês fizeram a diferença. Desejo o melhor pro RWDM na sequência da temporada", completou.

O volante já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O volante pode estrear no clássico com o Flamengo, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá no dia 14 deste mês, a partir das 20h30, no Estádio Nilton Santos.

Huguinho não chegou ao Glorioso a tempo de ser inscrito na Taça Rio e na fase preliminar da Libertadores.