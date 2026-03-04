Leila Pereira é a presidente do Palmeiras - Cesar Greco / SE Palmeiras

Publicado 04/03/2026 22:48 | Atualizado 04/03/2026 22:48

São Paulo - A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi perguntada nesta quarta-feira (4) sobre a demissão do técnico Filipe Luís . Em entrevista à 'Cazé TV', ela destacou que acha "uma falta de respeito absurda" demitir qualquer funcionário "no calor do acontecimento", na madrugada.

"Eu não gosto de ficar questionando ou dando opiniões sobre decisões de outros clubes. Eu decido no nosso clube, no Palmeiras. E quem decide sou eu. É a presidente que tem a última palavra sempre. É uma postura minha, tá? Eu já vi vários clubes fazendo esse tipo de coisa. Eu acho uma falta de respeito absurda dispensar qualquer colaborador, qualquer funcionário, no calor do acontecimento, 1h da manhã, 2h da manhã... Isso nunca aconteceu, também porque nunca demiti, e nem pretendo. Na minha opinião, melhor treinador da história do Palmeiras", disse Leila.

"Mas se acontecesse algum problema, eu jamais faria isso depois de jogo, no calor dos acontecimentos. Custa esperar no dia seguinte sentar e conversar? É isso, mas acho que muitos dirigentes tomam decisões para jogar para a torcida, para ficar bonito, ou até mesmo para alguns jornalista. E eu não tenho esse perfil. Já dispensamos colaboradores do Palmeiras, mas ninguém nunca foi desrespeitado. Sempre foi de uma forma extremamente respeitosa. Respeito e credibilidade é o que vai fazer diferença se quisermos um futebol melhor", completou.

A presidente também abordou a publicação que fez na última terça-feira (3), dia em que Filipe Luís foi demitido do Flamengo. Na ocasião, postou uma foto sua em um sofá e escreveu: "Em nossa Academia de Futebol, oferecemos tranquilidade para nossos profissionais trabalharem. Quarta-feira começa a grande final. Avanti Palestra".

Ela, porém, rechaçou que tenha sido uma indireta ao Rubro-Negro.

"Ontem eu fiz uma postagem muito interessante, mas aquilo não foi uma indireta para ninguém. Eu procuro passar para os atletas e profissionais uma tranquilidade. Claro que no futebol tem muita pressão, há cobranças quando precisam existir, mas sempre com respeito. Naquele momento, na fotografia que eu tirei, eu estava sentada num lugar maravilhoso da Academia de Futebol, expressei o que estava sentindo", contou a presidente.