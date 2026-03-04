Lance do jogo entre Newcastle e Manchester UnitedFoto por Andy Buchanan / AFP
Com o resultado, o Newcastle chega a 39 pontos e aparece na 12ª colocação. Já o Manchester United continua na terceira posição, com 51 pontos.
O Newcastle volta a campo no próximo sábado (7), pela Copa da Inglaterra, contra o Manchester City. O confronto será às 17h (de Brasília), no St. James’ Park. Já o United retorna apenas no dia 15, contra o Aston Villa, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Inglês.
O jogo
Mesmo assim, foi o time da casa que abriu o placar após Bruno Fernandes cometer pênalti. Aos 51, Anthony Gordon cobrou firme no meio e marcou. Quando parecia que o Newcastle iria para o intervalo em vantagem, aos 54, Bruno Fernandes cobrou falta lateral e Casemiro apareceu na primeira trave para cabecear no chão e empatar.
No segundo tempo, com superioridade numérica, o United passou a ter mais posse de bola e tentou ditar o ritmo da partida. Apesar da vantagem, criou poucas chances claras e finalizou sem grande perigo. Aos 45, o Newcastle foi decisivo: Osula recebeu lançamento de Trippier pela direita, invadiu a área e acertou chute no canto, garantindo a vitória dos donos da casa.
