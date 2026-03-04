Lance do jogo entre Newcastle e Manchester UnitedFoto por Andy Buchanan / AFP

Com um a mais, o Manchester United perdeu para o Newcastle por 2 a 1, em jogo válido pela 29ª rodada o Campeonato Inglês, nesta quarta-feira (4), no St. James’ Park. O time da casa abriu o placar com Anthony Gordon, de pênalti. Logo depois, Casemiro empatou para os Red Devils. Entretanto, no apagar das luzes da segunda etapa, William Osula marcou o gol da vitória dos Magpies.

Com o resultado, o Newcastle chega a 39 pontos e aparece na 12ª colocação. Já o Manchester United continua na terceira posição, com 51 pontos.

O Newcastle volta a campo no próximo sábado (7), pela Copa da Inglaterra, contra o Manchester City. O confronto será às 17h (de Brasília), no St. James’ Park. Já o United retorna apenas no dia 15, contra o Aston Villa, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Inglês.

O jogo

O primeiro tempo começou equilibrado, com poucas oportunidades para as equipes. No entanto, as emoções ficaram para os acréscimos. Aos 46 minutos, Jacob Ramsey foi expulso após simular um pênalti dentro da área. O jogador recebeu o segundo amarelo e deixou o Newcastle com um a menos.

Mesmo assim, foi o time da casa que abriu o placar após Bruno Fernandes cometer pênalti. Aos 51, Anthony Gordon cobrou firme no meio e marcou. Quando parecia que o Newcastle iria para o intervalo em vantagem, aos 54, Bruno Fernandes cobrou falta lateral e Casemiro apareceu na primeira trave para cabecear no chão e empatar.

No segundo tempo, com superioridade numérica, o United passou a ter mais posse de bola e tentou ditar o ritmo da partida. Apesar da vantagem, criou poucas chances claras e finalizou sem grande perigo. Aos 45, o Newcastle foi decisivo: Osula recebeu lançamento de Trippier pela direita, invadiu a área e acertou chute no canto, garantindo a vitória dos donos da casa.