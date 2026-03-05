João Fonseca é o 35º colocado do ranking mundial - Mauro Pimentel / AFP

Publicado 05/03/2026 08:31

O brasileiro João Fonseca estreou com vitória no Masters 1000 de Indian Wells, ao superar o belga Raphael Collignon por 2 sets a 0 na noite de quarta-feira (4).



O carioca de 19 anos, número 35 da ATP, superou Collignon, 77º no ranking, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4 em uma hora e 42 minutos.



Fonseca enfrentará na segunda rodada o russo Karen Khachanov e terá a chance de avançar pela primeira vez à terceira rodada em Indian Wells.



Khachanov, número 16 do ranking mundial, foi um dos tenistas que ficaram bloqueados no fim de semana em Dubai devido à guerra no Oriente Médio.

Segundo a imprensa russa, Khachanov estava entre os jogadores que conseguiram sair do emirado na terça-feira (3), através de Omã, e viajar para os Estados Unidos.



No ano passado, Fonseca disputou o torneio de Indian Wells pela primeira vez e foi eliminado na segunda rodada pelo britânico Jack Draper, que conquistou o título.



Neste ano, o brasileiro quer reencontrar o rumo depois de um início de temporada decepcionante em que, afetado por problemas nas costas, sofreu eliminações precoces no Aberto da Austrália e no Rio Open.



Na partida contra Collignon, Fonseca mostrou mais uma vez seu enorme potencial, em particular o poderoso forehand, e mostrou personalidade para forçar uma quebra providencial quando o belga vencia por 6/5 e sacava para fechar o primeiro set.



Ele dominou o tiebreak e depois conseguiu uma quebra no início do segundo set para fechar a segunda parcial diante do apoio entusiasmado dos torcedores brasileiros.

