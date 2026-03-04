ATP de Dubai terminou no fim de semana - Reprodução/X @DDFTennis

Publicado 04/03/2026 14:46 | Atualizado 04/03/2026 14:47

A maioria dos tenistas que ficaram retidos desde o último sábado (28) em Dubai por conta da guerra no Oriente Médio conseguiu deixar os Emirados Árabes Unidos, anunciou a Associação de Tenistas Profissionais (ATP) nesta quarta-feira (4).



"A segurança e o bem-estar dos nossos jogadores, equipes de apoio e funcionários continuam sendo nossa prioridade absoluta, e seguimos em contato próximo com aqueles que foram afetados", acrescentou a organizadora do circuito masculino de tênis em comunicado.

O início da guerra no Oriente Médio no sábado coincidiu com a final do ATP 500 em Dubai, e o fechamento parcial do espaço aéreo dos Emirados Árabes Unidos deixou vários jogadores retidos no país.



Segundo a imprensa russa, Daniil Medvedev, campeão do torneio, Andrey Rublev e Karen Khachanov conseguiram deixar o emirado via Omã na terça-feira (3). De lá, seguiriam para Istambul e depois para os Estados Unidos, onde participarão do Masters 1000 de Indian Wells, que começa nesta quarta-feira (4).



Por não precisarem disputar a primeira rodada como jogadores cabeças de chave, eles só devem estrear na sexta (6) e no sábado (7).



Também retido em Dubai, o finlandês Harri Heliövaara, vencedor do torneio de duplas ao lado do britânico Henry Patten, anunciou em suas redes sociais que conseguiu embarcar em um voo para Milão na noite de terça-feira.



A guerra também provocou o cancelamento de dois torneios do World Tennis Tour (terceiro nível profissional) que estavam programados para acontecer de 16 a 28 de março em Fujairah, no nordeste dos Emirados Árabes Unidos.



A ATP afirmou no mesmo comunicado que está "em contato próximo com os organizadores do torneio para fornecer apoio aos jogadores presentes no local".



"O alojamento e as necessidades essenciais continuam sendo fornecidas pelo torneio, e um voo fretado, 100% financiado pela ATP, foi providenciado para facilitar a saída dos jogadores da região sem custos", explica a nota.