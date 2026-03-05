Comemoração de Murillo em jogo do Nottingham Forest - Darren Staples / AFP

Publicado 05/03/2026 16:59

Inglaterra - Peça importante para o Nottingham Forest, Murillo busca voltar à seleção brasileira. Em entrevista à 'TNT Sports', o zagueiro mostrou que encara o tema da convocação com tranquilidade, mas ressaltou que poderia mostrar de perto seu potencial para Ancelotti com uma oportunidade antes da Copa do Mundo.

"Sobre convocação, sou um cara muito tranquilo com isso. Eu converso muito com a minha família, com o meu empresário. Sei que sou novo, 23 anos, estou começando a nova carreira agora. Só tenho três anos de profissional, muito pouco. Creio que cada vez vou amadurecer mais. Ficaria muito feliz se meu nome surgisse nessa convocação. Uma oportunidade antes da Copa, porque conseguiria mostrar de perto para o Ancelotti meu potencial".

"Tudo tem seu tempo. Se não for para ser agora, vou estar torcendo para que o Brasil faça uma excelente campanha e se sagre campeão. Se eu for, pode ter certeza que vou entregar minha vida, vou fazer meu máximo para estar ajudando os companheiros. Fazendo um bom trabalho aqui no Nottingham, sei que oportunidades virão".

Durante este ciclo, Murillo foi convocado, mas jogou apenas uma partida: a derrota do Brasil para a Argentina por 4 a 1 no Monumental. Ele admitiu que não teve uma boa atuação e relembrou as críticas. O defensor ressaltou que um jogo não pode defini-lo como um jogador ruim ou como o melhor zagueiro do mundo.

"Claro que o jogo da Argentina foi um jogo muito ruim. A gente sabe a grandeza que tem um clássico entre Brasil e Argentina, mas o pessoal tem que entender que nem sempre a gente vai estar bem. Não é só porque fiz um jogo ruim que sou um jogador ruim. Não é só porque fiz um jogo bom que eu sou o melhor zagueiro do mundo".

"Claro que precisamos de uma sequência para conseguir ter uma consolidação. Sabemos que consolidação na seleção brasileira é muito difícil, ainda mais um pouco com a mídia que a gente tem. É muito forte e às vezes muito negativa. É complicado falar sobre isso, deixo de lado. Mas esperançoso. Se vier a convocação, ficaria muito feliz, darei meu máximo. Se não vier, a gente continua trabalhando para ter uma vaga. Se não for agora, daqui a quatro anos vou estar muito mais preparado e para poder representar muito melhor".