Vitinha em campo pelo PSG - AFP

Publicado 05/03/2026 17:10

Rio - Um dos principais destaques do PSG, o meia Vitinha, de 26 anos, tem sido ventilado como uma dos possíveis reforços do Real Madrid na próxima temporada. O português rejeitou a possibilidade de mudar de ares no futebol europeu.

"Acho que não é o melhor para mim neste momento. Sinto-me super bem aqui no PSG. Sinto que as pessoas daqui gostam muito de mim e sinto que consegui merecer esse carinho. Eu adoro estar aqui, a minha família também. Temos um grupo fantástico e um treinador incrível. Seria estúpido se eu saísse", afirmou em entrevista ao "Canal 11".

De acordo com o jornal português "A Bola", o contrato de Vitinha, que se encerra em junho de 2029, garante uma possibilidade de acordo para que ele deixe o time após a Copa do Mundo de 2026. O valor mínimo para a venda é de 90 milhões de euros (R$ 548 milhões na cotação atual). O português também rechaçou a possibilidade de atuar no futebol saudita.

"Não podemos ser ingênuos. É realmente um dinheiro importante, que pode te deixar bem para toda a vida. Mas acho que não ligo tanto para as coisas que o dinheiro dá, ligo mais a ter uma carreira de uma certa maneira. Já ganho muito bem aqui na Europa, num clube enorme. Dobrar ou triplicar isso não iria aumentar a minha felicidade", concluiu.