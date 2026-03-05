Vitinha em campo pelo PSGAFP
Vitinha descarta trocar o PSG pelo Real Madrid: 'Seria estúpido'
Jogador, de 26 anos, é destaque no clube francês
Zagueiro mira volta à Seleção e destaca: 'Não é porque fiz um jogo ruim que sou ruim'
Murillo relembrou as críticas que sofreu após a derrota do Brasil para a Argentina nas Eliminatórias
Emprestado pelo Vasco, Estrella brilha e dá assistência em estreia pelo CRB
Meia entrou na etapa final e participou da goleada por 6 a 0 sobre o Porto-BA pela Copa do Brasil
Sem atuar há seis meses, Jair faz atividade no gramado do CT do Vasco
Volante, de 31 anos, passou por grave lesão no direito joelho
Chegada de venezuelano não inibe desejo do Botafogo de contratar Dantas
Jogador, de 21 anos, pertence ao Novorizontino
Ferj confirma arbitragem da final do Carioca de 2026, entre Fluminense e Flamengo
A decisão acontecerá no domingo (8), a partir das 18h, no Maracanã
