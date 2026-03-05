Filipe Luís deixou o comando do Flamengo - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 05/03/2026 17:40

Rio - No que depender do empresário Jorge Mendes, os torcedores do Flamengo não verão Filipe Luís trabalhando em algum clube do futebol brasileiro nos próximos meses. De acordo com informações da "ESPN", o desejo do português é que o ídolo rubro-negro assuma uma equipe na Europa.

Filipe Luís deve passar por um período de "descanso mental", depois da enorme pressão enfrentada neste início de ano pelo Flamengo, por conta dos resultados ruins e também por sua inesperada demissão. O técnico será aconselhado por Jorge Mendes a não aceitar convites de times brasileiros no momento.

O futuro também tem a Europa como alvo. Porém, Filipe Luís ainda não pode trabalhar na principais ligas, porque não completou três anos de trabalho em equipes de ponta do Brasil. Porém, o treinador poderá investir em cursos na Europa para obter as certificações exigidas (C, B, A e Pro). Caso optasse por esse caminho enquanto ainda mantivesse vínculo contratual, poderia seguir recebendo salários do Flamengo normalmente durante o período de formação.

A opinião do próprio Filipe Luís será fundamental. Depois de um tempo de recolhimento, o treinador irá se reunir com o staff para definir quais os seus objetivos para a sua carreira.