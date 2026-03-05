Filipe Luís deixou o comando do FlamengoÉrica Martin / Agência O Dia
Empresário mira futebol europeu e não deseja ver Filipe Luís assumindo clube brasileiro em breve
Treinador, de 40 anos, foi demitido do Flamengo
Vitinha descarta trocar o PSG pelo Real Madrid: 'Seria estúpido'
Jogador, de 26 anos, é destaque no clube francês
Zagueiro mira volta à Seleção e destaca: 'Não é porque fiz um jogo ruim que sou ruim'
Murillo relembrou as críticas que sofreu após a derrota do Brasil para a Argentina nas Eliminatórias
Emprestado pelo Vasco, Estrella brilha e dá assistência em estreia pelo CRB
Meia entrou na etapa final e participou da goleada por 6 a 0 sobre o Porto-BA pela Copa do Brasil
Retorno de Júnior Santos aumenta concorrência no ataque do Botafogo
Campeão da Libertadores volta ao Alvinegro após uma temporada no Atlético-MG
Sem atuar há seis meses, Jair faz atividade no gramado do CT do Vasco
Volante, de 31 anos, passou por grave lesão no direito joelho
