João Pedro em campo pelo ChelseaDivulgação / Chelsea
Treinador do Chelsea rasga elogios a João Pedro: 'Classe mundial'
Atacante, de 24 anos, vive grande momento na Inglaterra
Regularizado no BID, Leonardo Jardim já pode estrear à frente do Flamengo
Ele poderá ficar à beira do gramado na decisão do Estadual, contra o Fluminense, no domingo
Jornal espanhol diz que Real acolheu Rodrygo em momento de lesão: 'Futuro está aqui'
Atacante, de 24 anos, está fora da Copa do Mundo
Neto dá aval e aguarda acordo entre Botafogo e Corinthians por empréstimo
Alvinegro busca aliviar a folha salarial e colocou o goleiro na lista de transferência
Bortoleto destaca força do novo boost da F-1 e prevê impacto nas ultrapassagens
Piloto brasileiro destacou que o ganho de potência pode viabilizar manobras em pontos improváveis
Vídeo: Wallace Yan dá chapéu e anota golaço em treino do Flamengo
Rubro-Negro compartilhou o lance nas redes sociais
