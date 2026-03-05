João Pedro em campo pelo Chelsea - Divulgação / Chelsea

Publicado 05/03/2026 18:50

Inglaterra - Destaque absoluto da goleada do Chelsea por 4 a 1 sobre o Aston Villa, pelo Campeonato Inglês. o atacante João Pedro, de 24 anos, recebeu elogios do seu treinador Liam Rosenior. O comandante destacou o ótimo momento do brasileiro no futebol inglês.

"Ele é um grande jogador. Acho que está ganhando cada vez mais confiança. O gol de pé esquerdo é de classe mundial, uma finalização magnífica", disse.

João Pedro tem 20 gols e seis assistências em 41 partidas pelo Chelsea. O atacante anotou três gols na goleada da sua equipe na última partida.

"Fiquei muito satisfeito com os dois gols que ele fez chegando para completar. Ele estava no lugar certo e na hora certa. Trabalhamos bastante isso com ele. Conseguir um hat-trick não é fácil", concluiu.