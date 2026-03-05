Marcos Antonio em ação pelo São Paulo - Divulgação / São Paulo FC

Publicado 05/03/2026 20:00 | Atualizado 05/03/2026 20:04

Rio - O São Paulo anunciou, nesta quinta-feira (5), a renovação de contrato do volante Marcos Antonio até o fim de 2030. O novo vínculo do jogador, que chegou a despertar interesse do Flamengo no início da temporada, já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.



"Estou muito feliz por essa renovação. Sou muito grato a Deus por tudo o que passei no clube. Sempre me dediquei e trabalhei para tudo acontecer positivamente, então estou muito feliz por seguir vestindo essa camisa. É uma camisa que eu amo muito. E que tudo possa dar certo para podermos fazer história no clube”, disse Marcos Antonio, ao site do São Paulo.

Nas redes sociais, o Tricolor Paulista divulgou um vídeo para confirmar o acordo e exaltou a importância do meio-campista no funcionamento da equipe. “Potência. Requinte. Muito mais que o motor do nosso time. Marcos Antonio até 2030”, publicou o clube no anúncio oficial.

O novo contrato prevê multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 612 milhões) para equipes do exterior e de R$ 900 milhões para clubes do futebol brasileiro. Aos 25 anos, Marcos Antonio soma 70 partidas e sete assistências desde que chegou ao Tricolor, em 2024, vindo da Lazio (ITA).