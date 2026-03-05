Lance do jogo entre Tottenham e Crystal PalaceBen Stansall / AFP
Tottenham perde para o Crystal Palace e vê a zona de rebaixamento se aproximar
Os Spurs continuam sem vencer no Campeonato Inglês em 2026 e estão a um ponto do Z-3
Tottenham perde para o Crystal Palace e vê a zona de rebaixamento se aproximar
Os Spurs continuam sem vencer no Campeonato Inglês em 2026 e estão a um ponto do Z-3
Presidente do Santos minimiza irritação de Neymar com saída de zagueiro: 'Falou na emoção'
João Basso, de 29 anos, não estava nos planos de Vojvoda
Flamengo avalia Edu Gaspar para possível mudança no comando do futebol
Ex-Arsenal e Seleção surge como opção caso saída de José Boto seja confirmada
Treinador do Chelsea rasga elogios a João Pedro: 'Classe mundial'
Atacante, de 24 anos, vive grande momento na Inglaterra
Regularizado no BID, Leonardo Jardim já pode estrear à frente do Flamengo
Ele poderá ficar à beira do gramado na decisão do Estadual, contra o Fluminense, no domingo
Jornal espanhol diz que Real acolheu Rodrygo em momento de lesão: 'Futuro está aqui'
Atacante, de 24 anos, está fora da Copa do Mundo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.