Lance do jogo entre Tottenham e Crystal Palace - Ben Stansall / AFP

Lance do jogo entre Tottenham e Crystal PalaceBen Stansall / AFP

Publicado 05/03/2026 19:34 | Atualizado 05/03/2026 19:36

O Tottenham segue em péssima fase e viu a zona de rebaixamento se aproximar. Com um a menos, os Spurs perderam de virada para o Crystal Palace por 3 a 1, nesta quinta-feira (5), em casa, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, o Crystal Palace soma 38 pontos e ocupa a 13ª posição do Campeonato Inglês. Já o Tottenham segue sem vencer na Premier League em 2026 e está a apenas um ponto de distância do Z-3

Os Spurs somam 29 pontos e ocupam o 16º lugar. O Nottingham Forest tem 28 e aparece em 17º. Quem abre a zona de rebaixamento é o West Ham, que venceu na rodada. Os Hammers estão com 28 pontos, na 18ª colocação.

Resumo

Solanke abriu o placar para o Tottenham aos 34 minutos da primeira etapa. Entretanto, pouco depois, Micky van de Ven foi expulso e deixou o time da casa com um jogador a menos.

Ainda durante o primeiro tempo, o Crystal Palace aproveitou a superioridade numérica para virar o jogo. Ismaïla Sarr (2) e Larsen marcaram antes do intervalo e colocaram os visitantes em vantagem no marcador.

Agenda do Tottenham

Agora, os Spurs voltam as atenções para a Liga dos Campeões. O Tottenham encara o Atlético de Madrid fora de casa na próxima terça-feira (10), a partir das 17h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da competição.