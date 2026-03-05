Rayssa Leal treinou com proteção no joelho direito - Reprodução

Publicado 05/03/2026 19:50

Rio - Rayssa Leal voltou a treinar após dar um susto no treino da última terça-feira (3). A jovem skatista, de 18 anos, participou da atividade desta quinta (5), no Parque Cândido Portinari, em São Paulo, e usou uma proteção no joelho direito. Com isso, ela deve disputar a etapa do Mundial de Skate Street.

Na atividade da última terça, Rayssa Leal sofreu uma hiperextensão do joelho direito e sentiu dores. A número 1 do Brasil no skate street passou os últimos dois dias se resguardando e fazendo tratamento, de acordo com o "ge". Ela voltou a treinar nesta quinta e animou a sua equipe.

Rayssa Leal busca o tricampeonato do Mundial de Skate Street. Atual campeã mundial, a brasileira defende o título no Brasil. A jovem skatista venceu em 2022 e 2024, além de ter sido vice-campeã em 2023 e 2019, quando foi superada pela japonesa Yumeka Oda e pela compatriota Pâmela Rosa, respectivamente.

São Paulo foi escolhido para receber o Mundial de Skate Street após Washington DC, nos Estados Unidos, desistir por questões de logística. Em 2019, a capital paulista também foi sede da competição, que consagrou a brasileira Pâmela Rosa como campeã do mundo.

Rayssa Leal é a atual campeã do Super Crown. No ano passado, ela conquistou o tetracampeonato e se consagrou como a grande campeã da temporada do Skate Street. Em 2026, ela já começou vencendo a etapa de Sydney, na Austrália, e mostrando sua força.

Mundial de Skate em São Paulo

O Mundial de São Paulo vai contar pontos para o ranking da World Skate, que define os classificados para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A competição começou nesta última quarta-feira (4) e terá a decisão no domingo (8), no Parque Cândido Portinari.

O Brasil terá 34 representantes; No street, competem Rayssa Leal, Pâmela Rosa, Gabi Mazetto, Giovanni Vianna, Kelvin Hoefler e Felipe Gustavo. Já no park, Augusto Akio, Pedro Barros, Luigi Cini, Raicca Ventura e Isadora Pacheco representam o país.