Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 06/03/2026 13:03

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta sexta-feira (6) o amistoso entre Brasil e Panamá, no Maracanã, antes do embarque da delegação para a disputa da Copa do Mundo. O jogo será no dia 31 de maio, ainda sem horário divulgado.



Presidente da entidade, Samir Xaud valorizou a oportunidade de se despedir da torcida: "Eu acho muito simbólico que essa despedida seja num palco tão importante e emblemático. O Maracanã é a casa da seleção brasileira. Receber o carinho e o apoio dos torcedores será fundamental".



Outro que destacou a relevância da partida foi o técnico Carlo Ancelotti. "Gosto muito do Maracanã, é um palco grandioso, que carrega muita história. Temos tudo para fazer uma Copa em alto nível, estamos nos preparando muito bem, os jogadores sentem orgulho em servir à Seleção e vai ser muito bom ter essa troca de energia", ponderou.



Antes de encarar o Panamá, o Brasil enfrentará França e Croácia na próxima data Fifa, no fim de março. A convocação para esses duelos será no dia 16, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Agenda na Copa do Mundo

A Copa do Mundo será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, entre os dias 11 de junho e 19 de julho. A estreia do Brasil será no dia 13 de junho, diante de Marrocos. Pelo Grupo C, a Amarelinha também enfrentará o Haiti, dia 19, e a Escócia, dia 24.

Veja o anúncio da CBF



