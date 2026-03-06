Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
Presidente da entidade, Samir Xaud valorizou a oportunidade de se despedir da torcida: "Eu acho muito simbólico que essa despedida seja num palco tão importante e emblemático. O Maracanã é a casa da seleção brasileira. Receber o carinho e o apoio dos torcedores será fundamental".
Outro que destacou a relevância da partida foi o técnico Carlo Ancelotti. "Gosto muito do Maracanã, é um palco grandioso, que carrega muita história. Temos tudo para fazer uma Copa em alto nível, estamos nos preparando muito bem, os jogadores sentem orgulho em servir à Seleção e vai ser muito bom ter essa troca de energia", ponderou.
Antes de encarar o Panamá, o Brasil enfrentará França e Croácia na próxima data Fifa, no fim de março. A convocação para esses duelos será no dia 16, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.