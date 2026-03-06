Bitello tem se destacado no Dynamo MoscouDivulgação/Dynamo Moscou
Bitello brilha em vitórias do Dínamo Moscou e é destaque após pausa do inverno russo
Atacante foi alvo do Botafogo no ano passado
Conflito no Irã adia duelo entre João Fonseca e Karen Khachanov em Indian Wells
Tensões geopolíticas forçaram o adiamento da partida para este sábado (7)
Bortoleto mostra otimismo com a Audi após treinos para o GP da Austrália
Brasileiro destacou a necessidade de muita dedicação para obter melhores resultados na Fórmula 1
Presidente interino de clube da Série D revela procura por Filipe Luís, ex-Flamengo
Mandatário citou que ele poderia vir para ser um 'manager'
Jorginho admite surpresa com demissão de Filipe Luís e destaca necessidade de virar a página
Volante elogiou o técnico Leonardo Jardim
Cria do Vasco, Rayan disputa prêmio de melhor jogador do mês na Inglaterra
Brasileiro do Bournemouth vive grande início no Campeonato Inglês
