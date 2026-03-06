Bitello tem se destacado no Dynamo Moscou - Divulgação/Dynamo Moscou

Publicado 06/03/2026 16:30 | Atualizado 06/03/2026 16:33

Rio - Bitello vive grande fase no futebol russo. Após a pausa do rigoroso inverno do leste europeu, a bola voltou a rolar após dois meses sem jogos oficiais. O atacante brasileiro foi destaque nas vitórias do Dinamo Moscou sobre o Samara e Spartak Moscou.

No clássico da capital russa, Bitello teve participação decisiva. O atacante deu duas assistências na goleada por 5 a 2 sobre o Spartak, nesta última quinta-feira (5), pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Rússia. Já no último fim de semana, deu uma assistência na goleada por 4 a 0 sobre o Samara, pela Liga Russa.

"O clássico é um jogo que a cidade toda espera para assistir e fico feliz de poder ter sido destaque com duas assistências. Construímos uma boa vantagem, mas sabemos que não tem nada decidido. Espero repetir a boa atuação no jogo de volta pra chegar na final da Copa", disse Bitello.

Durante o período de dois meses sem jogos oficiais, os clubes realizaram uma espécie de inter-temporada. Bitello, que era alvo de clubes brasileiros desde o ano passado, destacou a preparação realizada pelo Dínamo Moscou e ressaltou a importância para a melhora do seu desempenho.

"Comecei bem essa segunda metade da temporada, participando de três gols em dois jogos. Trabalhamos muito durante esse período sem jogos, fizemos muitos amistosos e isso ajudou a manter o bom ritmo e o desempenho em alto nível. Quero seguir ajudando com mais assistências e gols", finalizou.

Revelado pelo Grêmio, Bitello está no Dínamo Moscou desde setembro de 2023. Ao todo, o jogador soma 18 gols e 23 assistências em 90 jogos disputados pelo clube russo. Na atual temporada, soma cinco gols e sete assistências em 25 partidas.

O Dínamo Moscou volta a campo no próximo domingo (8), às 13h30 (de Brasília), contra o CSKA Moscou, fora de casa, pela 20ª rodada do Campeonato Russo. O ex-jogador do Grêmio está relacionado para o jogo e é uma das esperanças para o clássico.