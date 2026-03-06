Presidente do México, Claudia SheinbaumAFP
O anúncio ocorre duas semanas após uma operação federal na qual morreu o chefe do narcotráfico Nemesio Oseguera "El Mencho", líder do Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), o que provocou bloqueios em rodovias e episódios de violência em várias partes do país.
Segundo o general Román Villalvazo Barrios, responsável pela coordenação do plano, serão mobilizados 20 mil militares, incluindo membros da Guarda Nacional, e 55 mil policiais, além de integrantes de empresas privadas de segurança.
"Isso nos dá um total próximo de pouco mais de 99 mil agentes", afirmou.
Com o "Plano Kukulcán", o governo pretende prevenir e responder a possíveis ameaças durante o Mundial e garantir a segurança dos milhões de visitantes esperados nas sedes e em destinos turísticos próximos.
O México sediará 13 partidas, incluindo a abertura em 11 de junho no estádio Azteca. A operação utilizará cerca de 2.500 veículos militares e civis, 24 aeronaves, sistemas antidrones e cães treinados para detectar explosivos.
