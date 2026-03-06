João Fonseca em ação - Matthew Stockman / AFP

João Fonseca em açãoMatthew Stockman / AFP

Publicado 06/03/2026 16:31

Rio - A instabilidade no Oriente Médio provocou reflexos diretos na programação do Masters 1000 de Indian Wells. O confronto entre o brasileiro João Fonseca e o russo Karen Khachanov, originalmente previsto para esta sexta-feira (6), foi transferido para sábado (7).

A decisão da organização visa compensar os problemas logísticos enfrentados pelo tenista russo, que teve dificuldades para deixar a região devido ao fechamento de rotas aéreas e cancelamentos de voos em meio ao cenário de guerra no Irã. Khachanov ficou retido nos Emirados Árabes após disputar o ATP de Doha e só conseguiu embarcar para os Estados Unidos na última quarta-feira (4).

Ele viajou em uma operação conjunta com os compatriotas Daniil Medvedev e Andrey Rublev, que também foram afetados pelo transtorno no espaço aéreo internacional. Como o trio desembarcou com atraso e sem tempo hábil de recuperação, o torneio optou por conceder um dia extra de descanso para garantir o equilíbrio físico dos atletas em quadra.



Para João Fonseca, atual número 35 do mundo, a mudança não altera sua condição, mas estende seu tempo de espera. O carioca de 19 anos garantiu a vaga na segunda fase após uma estreia segura na quarta-feira (4), quando derrotou o belga Raphael Collignon por 2 sets a 0 (7/6 e 6/4).



O embate deste sábado marcará o segundo capítulo do confronto entre o brasileiro e o russo no circuito profissional. No único encontro anterior, ocorrido no Masters 1000 de Paris, em 2025, Khachanov levou a melhor em uma partida equilibrada de três sets, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/3. O vencedor do duelo deste final de semana avançará à terceira rodada da competição.