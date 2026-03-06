Kylian Mbappé em ação pelo Real Madrid - Javier Soriano / AFP

Publicado 06/03/2026 18:45 | Atualizado 06/03/2026 18:49

Espanha - Kylian Mbappé iniciou uma contagem regressiva para reforçar o Real Madrid no jogo de ida contra o Manchester City, na próxima quarta-feira (11), pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Segundo o jornal espanhol 'As', o craque retornou de Paris após quatro dias de exames e tratamentos intensivos. Embora o cenário seja tratado como complicado, clube e jogador ainda não descartam sua participação no confronto decisivo.



Na França, Mbappé consultou o renomado traumatologista Bertrand Sonnery-Cottet, conhecido como "Doutor Milagre" por tratar estrelas como Neymar, Benzema e Ibrahimovic. O especialista confirmou o diagnóstico dos médicos do Real Madrid: uma entorse no joelho esquerdo. A viagem serviu para validar e intensificar o processo de recuperação do atleta para a sequência da temporada.



O problema do camisa 10 já dura 89 dias, desde que sentiu a lesão pela primeira vez, no dia 7 de dezembro. Mesmo convivendo com dores e desfalcando o time em sete partidas, o atacante segue como artilheiro isolado da Liga dos Campeões, com 13 gols, e do Campeonato Espanhol, com 23.



Para evitar consequências graves, que ainda são possíveis, o jogador adota cautela, visando também a Copa do Mundo ao final da temporada. O desejo de estar em campo contra o City, no entanto, move os esforços finais do departamento médico merengue.