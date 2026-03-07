Iniesta, ex-jogador e ídolo do Barcelona - Lluis Gene / AFP

Publicado 07/03/2026 10:36

Rio - A federação de Marrocos busca um nome de peso para reforçar sua gestão esportiva antes do início da Copa do Mundo de 2026. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o ex-meia Andrés Iniesta é o principal alvo para assumir o cargo de diretor técnico da equipe. O convite já foi realizado, mas o acerto final depende apenas de uma resposta positiva do ídolo espanhol, que ainda não assinou contrato.



O interesse na contratação do campeão mundial de 2010 ocorre em um momento de reformulação na comissão técnica marroquina. Na última semana, Mohamed Ouahbi foi oficializado como o novo treinador da seleção, e a prioridade agora é ocupar o posto administrativo.

A expectativa da diretoria é contar com a visão de jogo e o histórico vitorioso do ex-jogador para contribuir com o planejamento do grupo. Se confirmado, o movimento colocará um dos maiores nomes do futebol mundial nos bastidores de um rival direto do Brasil na fase de grupos da competição.

Marrocos será o primeiro adversário da seleção brasileira na Copa do Mundo, com partida marcada para o dia 13 de junho, às 19h (de Brasília). O confronto será disputado no estádio MetLife, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.