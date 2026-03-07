Fluminense foi campeão Carioca em 22 e 23, enquanto Flamengo conquistou em 19, 20, 21, 24 e 25 - Fotos de Marcelo Gonçalves/Fluminense e Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 07/03/2026 08:15

Fluminense e Flamengo disputam no domingo (8), às 18h (de Brasília), mais uma final do Campeonato Carioca, que nos últimos anos viveu uma hegemonia histórica da dupla. Apenas uma outra vez, entre 1937 e 1944, houve uma domínio de oito títulos divididos por apenas dois clubes, os mesmos de agora e que chegam à marca recorde na edição de 2026.



E o que faz o momento atual entre 2019 e 2026 ser superior é o fato de a dupla Fla-Flu estar brigando diretamente pela conquista estadual pela sexta vez em oito anos. A exceção foi em 2024, quando o Nova Iguaçu chegou à final, e em 2019, com o Vasco sendo vice.



Já nas décadas de 30 e 40, houve uma variedade um pouco maior de vices: Botafogo (uma vez) e Vasco (duas). Por outro lado, a distribuição de títulos naquele período foi mais equilibrada, com 4 para cada, numa época em que não havia final direta e sim uma disputa por pontos corridos com outros clubes.



Nesse contexto, o Rubro-Negro superou o rival apenas uma vez, em 1943, por dois pontos. Já o Tricolor foi campeão quatro vezes deixando o adversário com o vice em 37, 38, 40 e 41, sendo esses dois últimos anos por apenas um ponto de vantagem.



Situação diferente de agora, com o Flamengo campeão cinco vezes em oito finais seguidas e com um domínio claro. Enquanto isso, o Fluminense levantou dois troféus, ambos superando o rival, e perdeu outras três vezes, chegando à sexta decisão nos últimos sete anos em busca de equilibrar a disparidade financeira.



O jejum dos rivais do Rio

Enquanto isso, os outros dois grandes cariocas amargam longo jejum. O Botafogo não é campeão estadual desde 2018, na última vez em que chegou à final. Já o Vasco completa 10 anos sem vencer e, desde a conquista de 2016, foi vice em outras duas ocasiões (2018 e 2019).

Em 2026, a taça do Campeonato Carioca seguirá com a dupla Fla-Flu, restando saber se o Rubro-Negro alcançará o sétimo tricampeonato ou se o Tricolor voltará a conseguir três títulos regionais numa década, como fez pela última vez nos anos 80.



Os últimos campeões do Campeonato Carioca



2019 - Flamengo // vice: Vasco

2020 - Flamengo // vice: Fluminense

2021 - Flamengo // vice: Fluminense

2022 - Fluminense // vice: Flamengo

2023 - Fluminense // vice: Flamengo

2024 - Flamengo // vice: Nova Iguaçu

2025 - Flamengo // vice: Fluminense

2026 - Flamengo ou Fluminense



O domínio de Flamengo e Fluminense entre 1937 e 1944



1937 - Fluminense // vice: Flamengo

1938 - Fluminense // vice: Flamengo

1939 - Flamengo // vice: Vasco

1940 - Fluminense // vice: Flamengo

1941 - Fluminense // vice: Flamengo

1942 - Flamengo // vice: Botafogo

1943 - Flamengo // vice: Fluminense

1944 - Flamengo // vice: Vasco da Gama