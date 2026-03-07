Fluminense foi campeão Carioca em 22 e 23, enquanto Flamengo conquistou em 19, 20, 21, 24 e 25Fotos de Marcelo Gonçalves/Fluminense e Gilvan de Souza/Flamengo

Mais artigos de Hugo Perruso
Hugo Perruso
Fluminense e Flamengo disputam no domingo (8), às 18h (de Brasília), mais uma final do Campeonato Carioca, que nos últimos anos viveu uma hegemonia histórica da dupla. Apenas uma outra vez, entre 1937 e 1944, houve uma domínio de oito títulos divididos por apenas dois clubes, os mesmos de agora e que chegam à marca recorde na edição de 2026.
E o que faz o momento atual entre 2019 e 2026 ser superior é o fato de a dupla Fla-Flu estar brigando diretamente pela conquista estadual pela sexta vez em oito anos. A exceção foi em 2024, quando o Nova Iguaçu chegou à final, e em 2019, com o Vasco sendo vice.
Leia mais: Ferj confirma arbitragem da final do Carioca de 2026
nas décadas de 30 e 40, houve uma variedade um pouco maior de vices: Botafogo (uma vez) e Vasco (duas). Por outro lado, a distribuição de títulos naquele período foi mais equilibrada, com 4 para cada, numa época em que não havia final direta e sim uma disputa por pontos corridos com outros clubes.
Nesse contexto, o Rubro-Negro superou o rival apenas uma vez, em 1943, por dois pontos. Já o Tricolor foi campeão quatro vezes deixando o adversário com o vice em 37, 38, 40 e 41, sendo esses dois últimos anos por apenas um ponto de vantagem.
Situação diferente de agora, com o Flamengo campeão cinco vezes em oito finais seguidas e com um domínio claro. Enquanto isso, o Fluminense levantou dois troféus, ambos superando o rival, e perdeu outras três vezes, chegando à sexta decisão nos últimos sete anos em busca de equilibrar a disparidade financeira.

O jejum dos rivais do Rio

Enquanto isso, os outros dois grandes cariocas amargam longo jejum. O Botafogo não é campeão estadual desde 2018, na última vez em que chegou à final. Já o Vasco completa 10 anos sem vencer e, desde a conquista de 2016, foi vice em outras duas ocasiões (2018 e 2019).
Em 2026, a taça do Campeonato Carioca seguirá com a dupla Fla-Flu, restando saber se o Rubro-Negro alcançará o sétimo tricampeonato ou se o Tricolor voltará a conseguir três títulos regionais numa década, como fez pela última vez nos anos 80.

Os últimos campeões do Campeonato Carioca

2019 - Flamengo // vice: Vasco
2020 - Flamengo // vice: Fluminense
2021 - Flamengo // vice: Fluminense
2022 - Fluminense // vice: Flamengo
2023 - Fluminense // vice: Flamengo
2024 - Flamengo // vice: Nova Iguaçu
2025 - Flamengo // vice: Fluminense
2026 - Flamengo ou Fluminense

O domínio de Flamengo e Fluminense entre 1937 e 1944

1937 - Fluminense // vice: Flamengo
1938 - Fluminense // vice: Flamengo
1939 - Flamengo // vice: Vasco
1940 - Fluminense // vice: Flamengo
1941 - Fluminense // vice: Flamengo
1942 - Flamengo // vice: Botafogo
1943 - Flamengo // vice: Fluminense
1944 - Flamengo // vice: Vasco da Gama
fotogaleria
Fluminense foi campeão Carioca em 22 e 23, enquanto Flamengo conquistou em 19, 20, 21, 24 e 25
Jardim