Rio Futsummit acontece nos dias 23 e 24 de março, na Cidade das Artes - Divulgação

Rio Futsummit acontece nos dias 23 e 24 de março, na Cidade das ArtesDivulgação

Publicado 06/03/2026 22:46

Rio - O clássico entre Brasil e Argentina também está no Showbol. No dia 24 de março, na Cidade das Artes, o Rio Futsummit 2026 será palco de mais uma edição do Desafio Internacional da modalidade.

A partida chega com clima de revanche após a vitória dos argentinos no último encontro entre as seleções. Com formato dinâmico e de alta proximidade com o público, o Showbol resgata a essência do jogo ao reunir grandes ídolos.

Entre os nomes já confirmados para representar o Brasil estão personagens do futebol como: Romário; Djalminha; Miranda; e André Balada.

A programação também contará com um outro duelo especial envolvendo celebridades e criadores do universo digital: o Jogo dos Artistas, que reunirá personalidades como Eri Johnson e Jukanalha.

O Rio Futsummit é um festival de futebol que conecta esporte, entretenimento, inovação e negócios, além de reunir ídolos. A quarta edição do evento acontecerá entre os dias 23 e 24 de março.

Veja as informações de serviço

Data: 23 e 24 de março de 2026

Horário: 08h30 às 21h

Local: Cidade das Artes - Rio de Janeiro.

Formato: Presencial e Online

Ingressos