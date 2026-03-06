Rio - O clássico entre Brasil e Argentina também está no Showbol. No dia 24 de março, na Cidade das Artes, o Rio Futsummit 2026 será palco de mais uma edição do Desafio Internacional da modalidade.
A partida chega com clima de revanche após a vitória dos argentinos no último encontro entre as seleções. Com formato dinâmico e de alta proximidade com o público, o Showbol resgata a essência do jogo ao reunir grandes ídolos.
Entre os nomes já confirmados para representar o Brasil estão personagens do futebol como: Romário; Djalminha; Miranda; e André Balada.
A programação também contará com um outro duelo especial envolvendo celebridades e criadores do universo digital: o Jogo dos Artistas, que reunirá personalidades como Eri Johnson e Jukanalha.
O Rio Futsummit é um festival de futebol que conecta esporte, entretenimento, inovação e negócios, além de reunir ídolos. A quarta edição do evento acontecerá entre os dias 23 e 24 de março.
Veja as informações de serviço
Data: 23 e 24 de março de 2026 Horário: 08h30 às 21h Local: Cidade das Artes - Rio de Janeiro. Formato: Presencial e Online
Ingressos
Torcida Diário: R$ 170 Meia-entrada ou Entrada Solidária: R$ 85 Passaporte Torcida: R$ 318 Meia-entrada ou Entrada Solidária: R$ 159 Combos e mais informações acesse: www.riofutsummit2026.com.
