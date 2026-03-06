Maycon Cardozo entrou em campo durante o segundo tempoDivulgação/X @FCBayernBR
Com a palavra, o estreante da noite: Maycon Cardozo pic.twitter.com/BAudcS36Gk— FC Bayern Brasil (@FCBayernBR) March 6, 2026
Brasileiro de 17 anos comemora estreia pelo Bayern de Munique em jogo oficial
Ele foi acionado na vitória por 4 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach
