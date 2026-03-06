Maycon Cardozo entrou em campo durante o segundo tempo - Divulgação/X @FCBayernBR

Publicado 06/03/2026 22:25

Alemanha - A vitória do Bayern de Munique sobre o Borussia Mönchengladbach por 4 a 1 na Allianz Arena, nesta sexta-feira (6), foi especial para o brasileiro Maycon Cardozo. Afinal, foi o primeiro jogo oficial do jovem de 17 anos com a camisa do time alemão.

"Fala, rapaziada. Muito feliz pelo meu primeiro jogo como profissional com esse time gigante. Quero agradecer por todo mundo que tem apoiado. Muito obrigado por tudo", disse Cardozo, em vídeo publicado pelo Bayern de Munique nas redes sociais.

Com a palavra, o estreante da noite: Maycon Cardozo pic.twitter.com/BAudcS36Gk — FC Bayern Brasil (@FCBayernBR) March 6, 2026

Ele entrou em campo durante o segundo tempo e ocupou a ala esquerda. Com a vitória, o Bayern de Munique chegou aos 66 pontos e segue na liderança isolada do Campeonato Alemão. A partida abriu a 25ª rodada da Bundesliga.

A primeira partida com o time principal do Bayern aconteceu em 6 de janeiro deste ano. Naquela ocasião, entrou na reta final do amistoso com o Salzburg, que terminou com vitória da equipe de Munique por 5 a 0.

Maycon nasceu no dia 10 de outubro de 2008, em São Paulo, mas passou a maior parte da infância na Tailândia. Ele é filho do ex-jogador Douglas Cardozo.