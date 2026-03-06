Pedro Lourenço é o dono do Cruzeiro - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 06/03/2026 22:56

Belo Horizonte - O presidente da SAF Cruzeiro, Pedro Lourenço, foi questionado nesta sexta-feira (6) sobre o acerto de Leonardo Jardim com o Flamengo . O acionista majoritário da Raposa destacou que o foco está na final do Campeonato Mineiro, contra o Atlético-MG, e disse que "o mundo é livre" ao responder a pergunta.

"Olha, a nossa preocupação no Cruzeiro hoje, é no jogo de domingo, com todo respeito que temos pelo nosso adversário. Estamos concentrados para o jogo de domingo, em fazer um grande jogo domingo", disse à Rádio Cultura 96.5 FM, afiliada da Itatiaia.

"A questão do Leonardo Jardim eu não quero comentar, porque é um direito dele, e o mundo é livre. O cara vai para onde acha que deve ir. É a cabeça dele e eu não quero interferir nisso", completou.

Leonardo Jardim treinou o Cruzeiro em 2025 e decidiu não seguir para a temporada atual. No ano passado, ele declarou que não treinaria outro clube no Brasil que não fosse o Cruzeiro. Nesta semana, porém, foi anunciado como novo técnico do Flamengo

O português chegou para substituir Filipe Luís. Na entrevista coletiva de apresentação, na quinta-feira (5), o técnico abordou o tema

"Falei o que foi sentido. Me sentia bem em BH, acreditava num projeto a médio longo prazo, mas a vida nos cria surpresas, tive problemas na ordem familiar e pessoal que eu tinha que resolver. Ao mesmo tempo existia dentro da estrutura algumas ideias diferentes do que eu acreditava, por isso acabou por se encerrar mais cedo o capítulo Cruzeiro".