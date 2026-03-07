João Fonseca em ação - Al Bello / AFP

Publicado 07/03/2026 09:10 | Atualizado 07/03/2026 09:13

Rio - O carioca João Fonseca volta à quadra neste sábado (7) para um desafio decisivo no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. O jovem de 19 anos enfrenta o russo Karen Khachanov, atual número 16 do mundo, em partida válida pela segunda rodada da competição.



O confronto será o segundo jogo programado para o Estádio 3, com início previsto para às 18h (de Brasília), dependendo da duração da partida anterior. Khachanov, que é o cabeça de chave 16, entra direto nesta fase e faz sua estreia no torneio contra o brasileiro. O vencedor do embate terá pela frente quem passar do duelo entre o americano Tommy Paul e o belga Zizou Bergs.

Fonseca chega motivado após uma estreia sólida, onde superou Raphael Collignon, também da Bélgica, em sets diretos. Agora, o atual top 35 do ranking da ATP tenta uma revanche contra o experiente russo de 29 anos, que venceu o único encontro anterior entre os dois, no Masters de Paris em 2025. Caso avance, o brasileiro alcançará pela primeira vez a terceira fase do torneio californiano, garantindo uma premiação aproximada de 62 mil dólares (R$ 325 mil).



A campanha em solo americano é uma oportunidade para o carioca de 19 anos consolidar sua ascensão no circuito profissional, após um início de temporada oscilante. Além de buscar a vaga inédita na terceira rodada, Fonseca tenta ampliar sua galeria de feitos recentes, que inclui o título do lucrativo MGM Slam e a conquista do Rio Open nas duplas, ao lado de Marcelo Melo.

