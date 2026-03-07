Em 2024, Júnior Santos foi peça fundamental nas conquistas do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Rio - Júnior Santos celebrou e muito o retorno ao Botafogo. O atacante selou acordo com o Glorioso por empréstimo junto ao Atlético-MG até dezembro de 2026. Ele detalhou a recepção, agradeceu o carinho e garantiu que fará de tudo para retribuir dentro de campo.
"Está sendo uma experiência incrível. Parece que é a primeira vez que estou chegando aqui. Claro, já conheço todo mundo. Falei com os funcionários, jogadores. Me senti em casa, é uma energia surreal. Todos me receberam muito bem, como sempre, e fico muito feliz. Estou muito motivado", declarou o jogador, em entrevista ao canal oficial do clube.
"O carinho que tenho recebido é muito positivo. Com certeza vou retribuir dentro de campo. Eu vim não só para jogar, mas para escrever mais uma página na história do clube. Esse é o meu objetivo. Podem esperar muita determinação, será um grande ano", complementou.
Em 2024, Júnior Santos foi peça fundamental nas conquistas do Botafogo, especialmente na Libertadores - tornou-se o artilheiro da competição (10 gols) e o maior na história do clube no torneio continental, além de fazer o gol do título na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, em Buenos Aires.
Na sequência, o atacante reforçou justamente o Galo, mas não conseguiu se firmar por lá e retornou ao Glorioso para tentar retomar o bom futebol.