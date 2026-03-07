Em 2024, Júnior Santos foi peça fundamental nas conquistas do BotafogoVítor Silva / Botafogo
Júnior Santos detalha retorno e agradece carinho no Botafogo: 'Energia surreal'
Atacante assinou vínculo com o Glorioso por empréstimo até dezembro de 2026
Botafogo divulga relacionados para encarar o Bangu, pela final da Taça Rio
Decisão será neste sábado (7), às 18h (de Brasília), no Nilton Santos
Botafogo emplaca três jogadores na seleção da semana da Libertadores
Bastos, Jordan Barrera e Matheus Martins foram destaques
Botafogo x Bangu: onde assistir, escalações e arbitragem
Partida será neste sábado (7), às 18h (de Brasília), no Nilton Santos
Botafogo confirma retorno de Júnior Santos por empréstimo: 'Jogador histórico'
Com a camisa do Glorioso, o atacante foi peça fundamental no ano mágico de 2024
De olho na Copa, Vitinho revela conversa com Davide Ancelotti: ‘Espero que ajude’
Em alta no Botafogo, lateral-direito nutre o sonho de disputar o Mundial
