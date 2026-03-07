Caio Valle comemora gol marcado pelo Botafogo sobre o Bangu, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Joia do Botafogo, Caio Valle aproveitou mais uma oportunidade concedida por Martín Anselmi e balançou a rede na vitória por 3 a 1 sobre o Bangu, neste sábado (7), no Nilton Santos. Com o resultado, o Glorioso conquistou a Taça Rio pela décima vez em sua história.
"Queria agradecer a Deus e ao mister, que sempre dá oportunidade aos jovens da base. Eu acho muito importante. É muito gratificante ver esse reconhecimento. Para nós, é uma chance única. Estou muito feliz", declarou o garoto, após o confronto.
"Todo campeonato é importante, sempre jogamos sério. A Taça Rio, a Libertadores, seja qual for. O foco total é na terça-feira, é o jogo mais importante do ano. Vamos para cima", completou.
O próximo compromisso do Botafogo será contra o Barcelona de Guayaquil, terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela volta da terceira fase preliminar da Libertadores. No Equador, a partida de ida terminou empatada em 1 a 1. Assim, o Glorioso precisa de uma vitória simples para avançar à fase de grupos. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.