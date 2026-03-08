Alexander Barboza em campo pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 08/03/2026 09:46

Rio - A conquista da Taça Rio pelo Botafogo, no último sábado (7) , dividiu as atenções com uma revelação importante sobre o futuro de Alexander Barboza. O zagueiro confirmou que as tratativas para renovar seu vínculo estão interrompidas no momento.

Questionado sobre o andamento das conversas, o argentino foi enfático ao descrever o cenário atual.

“Não sei. Está tudo parado. Eu já falei o que eu preciso para renovar, não é muita coisa. Em termos de contrato está tudo acordado, só que preciso de segurança. Só isso”, informou ao canal “Arena Alvinegra”.

O atual vínculo de Barboza expira em dezembro de 2026, mas sua liderança e o histórico superior a 100 jogos pelo Alvinegro fazem da renovação uma prioridade para a diretoria. O atleta, peça fundamental nos títulos recentes da Libertadores e do Brasileirão, prefere aguardar definições internas antes de oficializar o novo acordo.



Enquanto se movimenta nos bastidores, a equipe alternativa do Botafogo deu conta do recado no Nilton Santos ao vencer o Bangu por 3 a 1. Com gols de Edenilson, Caio Valle e Joaquín Correa, o time de General Severiano garantiu o troféu da Taça Rio e manteve o ambiente positivo para enfrentar o Barcelona de Guayaquil, na próxima terça-feira (10), pelo jogo de volta da fase preliminar da Libertadores.

