Dobradinha da Mercedes na AustráliaMark Peterson / Reuters

Publicado 08/03/2026 09:11

Austrália - A Fórmula 1 voltou e com uma corrida animadora para a temporada de 2026. George Russell venceu o GP da Austrália deste domingo, em dobradinha da Mercedes, mas que não foi fácil como muitos esperavam após a classificação. O britânico travou uma disputa emocionante com a Ferrari, que vendeu caro a 'derrota' para a rival. Gabriel Bortoleto foi o nono e pontuou pela Audi já na estreia do campeonato.



Em segundo, chegou seu companheiro de equipe, Andrea Kimi Antonelli, e em terceiro, Charles Leclerc, da Scuderia, que não deu vida fácil ao ganhador na largada. Saindo da pole position, ele viu o monegasco o ultrapassar com um começo arrasador, travou disputas roda a roda e só abriu vantagem nas paradas nos boxes.



Antes da corrida, um prejuízo gigante para a McLaren: Oscar Piastri rodou na saída da Curva 4 enquanto fazia a volta de aquecimento e bateu forte na barreira de proteção, restando menos de uma hora para o início do GP. Com o acidente, ele abandonou a rodada em Melbourne antes mesmo de ela começar, com 21 carros.



COMO FOI O GP da AUSTRÁLIA



Leclerc confirmou as expectativas de que a Ferrari faria boa largada, pulou com tudo para a primeira posição e Lewis Hamilton fez o mesmo subindo para o terceiro posto no decorrer da volta. Apesar do mau início, Russell conseguiu manter-se em segundo e impediu que mais pilotos o ultrapassassem.



No giro seguinte, o britânico da Mercedes utilizou a vantagem de potência e armazenamento de energia de seu carro e recuperou a liderança. Bortoleto, por sua vez, perdeu uma colocação para o surpreendente Fernando Alonso, que saltou ao décimo lugar. Momentos depois, o brasileiro deu o troco e retornou à posição em que saiu no grid.



Leclerc não deixou barato e tomou a ponta de Russell nas voltas seguintes, configurando uma disputa bonita entre as duas escuderias que mais prometeram performance após os testes de pré-temporada.



Um erro do britânico na abertura do nono giro, quando tentou passar por dentro na Curva 1, fez com que ele travasse roda, não retornasse ao topo e ainda permitisse que Hamilton, que chegou a ficar a dois segundos em terceiro, se aproximasse. E pouco depois, foi a vez de Kimi Antonelli colar no pelotão da frente, após cair para sétimo na largada.



Na 12ª volta, Isack Hadjar, que fazia grande fim de semana, teve problemas com o motor de sua Red Bull, abandonou a prova e obrigou a entrada do safety car virtual, que fez com que vários competidores fossem aos boxes antes da janela prevista pela Pirelli. Leclerc e Hamilton escolheram estender o stint e, assim, marcaram dobradinha momentânea.



A Audi fez a mesma coisa com Bortoleto e ele, de pneus médios, subiu para a oitava colocação, com cinco carros de compostos duros atrás dele. A curto prazo, ele conseguiu administrar a vantagem sobre o nono, que era Lando Norris, e a equipe observava como ficaria na passagem longa.



Outro safety car virtual, dessa vez na 19ª volta, por conta do abandono de Valtteri Bottas, que também teve falha na unidade de potência de sua Cadillac. O brasileiro aproveitou para, aí sim, fazer sua primeira troca. Com isso, ele caiu para 11º, mas com equipamento novo em relação aos adversários à frente.



Quem mais se destacou na primeira metade da prova foi Max Verstappen, que começou em 20º e não demorou muito para chegar ao sexto lugar. Com o abandono de Hadjar, ele era o único da Red Bull vivo na prova e a prioridade da equipe.



A Ferrari só chamou Leclerc aos boxes na 25ª volta para calçar pneus duros. O monegasco voltou à pista na quarta colocação, enquanto Hamilton pediu para estender um pouco mais seu stint, apostando em apenas uma parada que não desgastasse muito os compostos seguintes até o final do GP. Quatro giros depois, o heptacampeão fez seu pit stop.



Assim, Russell e Antonelli voltaram à primeira e segunda posições, respectivamente, com o britânico impondo vantagem de 14 segundos sobre Charles e 6s3 a seu companheiro de Mercedes. Bortoleto fez render os pneus novos e logo subiu à nona posição



A direção de prova acionou o terceiro safety car virtual do GP da Austrália na 34ª volta para retirar detritos da Cadillac de Sergio Pérez da pista, mas como foi uma intervenção rápida, houve poucas mudanças de estratégias por parte da escuderias. Uma das que fez, porém, foi a Audi do brasileiro, para que ele colocasse pneus duros e corresse em ritmo forte até o fim.



Não demorou muito para que Bortoleto retornasse ao nono lugar. Com 11 segundos de desvantagem para Arvid Lindblad e Oliver Bearman, ele tinha pouco menos de 20 voltas para buscar um dos dois e até se aproximou, muito, do britânico da Racing Bulls, mas não conseguiu a ultrapassagem.



Russell cumpriu com maestria a missão de somente administrar a vantagem conquistada após as paradas nos boxes e confirmou a vitória na primeira corrida da temporada da Fórmula 1, assumindo também a liderança do Mundial de Pilotos. Kimi Antonelli terminou em segundo e Leclerc fechou o pódio, em terceiro.



Resultado final do GP da Austrália de Fórmula 1



1 - George Russell (ING/Mercedes), em 1h23min06s



2 - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 2s974



3 - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 15s519



4 - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 16s114



5 - Lando Norris (ING/McLaren), a 51s741



6 - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 54s617



7 - Oliver Bearman (ING/Haas), a 1 volta



8 - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), a 1 volta



9 - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), a 1 volta



10 - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1 volta



11 - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 1 volta



12 - Alexander Albon (TAI/Williams), a 1 volta



13 - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), a 1 volta



14 - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 2 voltas



15 - Carlos Sainz (ESP/Williams), a 2 voltas



16 - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), a 3 voltas



17 - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 15 voltas



Abandonaram: Oscar Piastri (AUS/McLaren), Nico Hulkenberg (ALE/Audi), Isack Hadjar (FRA/Red Bull), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) e Valtteri Bottas (FIN/Cadillac).