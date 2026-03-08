Lucas Paquetá em conversa com Leonardo Jardim - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 08/03/2026 21:25 | Atualizado 08/03/2026 21:26

Rio - Maior contratação da história do futebol brasileiro, Lucas Paquetá conquistou o primeiro título no seu retorno ao Flamengo. O camisa 20, que converteu a quinta cobrança na disputa de pênaltis da final contra o Fluminense, neste domingo (8), teve papel decisivo. O jogador admitiu a pressão, mas celebrou a vitória e destacou a importância da conquista para virar a página em 2026.

"Era um sonho meu vencer com o Flamengo. Dois títulos ficaram para trás, mas esse nós conseguimos comemorar com a nossa torcida. É um momento de pressão (disputa de pênaltis), mas nós treinamos muito. Fui cobrador de pênaltis no West Ham e já bati pela Seleção também. É uma responsabilidade que tenho que assumir, fico feliz por marcar e felizmente conquistamos o título", disse.

Em um jogo muito pegado, o Flamengo venceu o Fluminense nos pênaltis por 5 a 4 , após empate sem gols no tempo normal. Contratado por 42 milhões de euros (aproximadamente R$ 260 milhões), Paquetá sentiu o gosto amargo dos vices da Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana — este último no Maracanã. Agora, o meio-campista teve a chance de celebrar com a torcida.

"Quando estava lá fora sonhava em viver momentos como esse. Fiz de tudo para estar aqui e participar das finais que tínhamos neste início de temporada. Infelizmente perdemos duas, mas dessa vez ganhamos. É sempre especial vencer com essa camisa. Estou muito feliz. E também é importante retomar a confiança da torcida para ter um ano vitorioso", afirmou.

Com o título, o Flamengo ampliou a hegemonia no Rio de Janeiro e aumentou a distância para o Fluminense, que é o segundo maior campeão, com 33. Foi o quarto título em seis finais contra o rival nos últimos oito anos. Desde 2019, quando o Rubro-Negro aumentou a distância financeira para o restante do país, o Tricolor foi o único que conseguiu equilibrar os confrontos, mas isso não refletiu nas finais.