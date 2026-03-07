Leonardo Jardim em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo
Flamengo deve ter retornos importantes para decisão contra o Fluminense
Clássico será neste domingo (8), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela final do Carioca
Flamengo deve ter retornos importantes para decisão contra o Fluminense
Clássico será neste domingo (8), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela final do Carioca
Conselho do Flamengo aprova novo patrocínio; confira valores
Marca vai aparecer na barra frontal inferior nas camisas de jogo, treino e aquecimento dos jogadores do time profissional masculino
Jorginho admite surpresa com demissão de Filipe Luís e destaca necessidade de virar a página
Volante elogiou o técnico Leonardo Jardim
Bap se defende de críticas por demissão de Filipe Luís: 'Vergonha é roubar'
Presidente afirmou, em reunião do Conselho Deliberativo, que decisão foi tomada de 'cunho esportivo, dentro da estrutura profissional do clube'
Flamengo avalia Edu Gaspar para possível mudança no comando do futebol
Ex-Arsenal e Seleção surge como opção caso saída de José Boto seja confirmada
Regularizado no BID, Leonardo Jardim já pode estrear à frente do Flamengo
Ele poderá ficar à beira do gramado na decisão do Estadual, contra o Fluminense, no domingo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.