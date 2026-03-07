Leonardo Jardim em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 07/03/2026 15:29

Erick Pulgar (estava com dores musculares), Léo Pereira, Jorginho e Arrascaeta (sofriam com o desgaste) provavelmente voltarão a figurar entre os titulares. Por outro lado, Bruno Henrique e Saúl seguirão fora.

O atacante trata um caso de pubalgia e o volante se recupera de uma cirurgia no calcanhar esquerdo, realizada ainda no começo do ano. As informações são da 'ESPN'.

O clássico marcará a estreia de Leonardo Jardim no comando do Flamengo . O português foi o escolhido para substituir Filipe Luís, demitido na última terça-feira (3).