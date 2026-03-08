Bruno Henrique corre em treino do Flamengo no Ninho - Gilvan de Souza / Flamengo

Bruno Henrique corre em treino do Flamengo no NinhoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 08/03/2026 15:00

Rio - O Flamengo terá um desfalque de peso para a final do Campeonato Carioca, neste domingo (8), contra o Fluminense, no Maracanã. Recordista de títulos na história do clube, o atacante Bruno Henrique está fora da decisão por causa de uma pubalgia.

O problema já havia tirado o atacante do confronto diante do Madureira, na semifinal do Carioca. Bruno Henrique atuou pela última vez na derrota diante do Lanús, da Argentina, no Maracanã, pela Recopa Sul-Americana. Na ocasião, jogou por 45 minutos.

Contratado em 2019, Bruno Henrique entrou para a história do Flamengo com 17 títulos conquistados. O atacante, de 35 anos, é o maior campeão da história do clube, ao lado de Arrascaeta. Ele também ganhou fama de "Rei dos Clássicos", com números expressivos contra os rivais do Rio. Ao todo, são 22 gols.

Bruno Henrique tem contrato com o Flamengo até o fim de 2026. O atacante tem o futuro indefinido e já cogitou se aposentar no fim do ano, mas ainda não há uma definição. Com o Manto Sagrado, o jogador soma 350 jogos, 112 gols e 60 assistências. Em 2026, são nove jogos, dois gols e duas assistências.