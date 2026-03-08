Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo (8), no Maracanã, pela final do Campeonato CariocaReginaldo Pimenta / Agência O Dia
Jorginho valoriza título carioca e destaca importância de recuperar confiança
Volante elogiou o técnico Leonardo Jardim e voltou a pedir voto de confiança
Flamengo provoca Fluminense após título carioca: 'Tudo normal'
Rubro-Negro venceu o Tricolor nos pênaltis e se tornou campeão pela 40ª vez
Leonardo Jardim exalta Filipe Luís e celebra primeiro título no Brasil: 'Muito bom'
Treinador português foi campeão na estreia pelo Flamengo
Lucas Paquetá celebra primeiro título em retorno ao Flamengo: 'Sempre especial'
Flamengo venceu o Fluminense e conquistou o 40º estadual da história
Herói do Flamengo, Rossi vê título como virada de chave na temporada: 'Muito importante'
Goleiro foi decisivo e defendeu duas cobranças na disputa de pênaltis
Flamengo é tricampeão carioca pela 7ª vez; relembre os outros tricampeonatos
Rubro-Negro venceu o Fluminense nos pênaltis e confirmou o tri no Maracanã
