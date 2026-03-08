Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo (8), no Maracanã, pela final do Campeonato Carioca - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 08/03/2026 21:00

Rio - O Flamengo conquistou o Campeonato Carioca pela 40ª vez na história. O Rubro-Negro levou a melhor na disputa de pênaltis e venceu o Fluminense por 5 a 4 , neste domingo (8), no Maracanã, após empate sem gols no tempo normal na final única do Campeonato Carioca. O volante Jorginho valorizou a conquista e ressaltou a importância para a sequência do trabalho na temporada.

"Importância gigantesca. Estávamos trabalhando muito, era importante para dar uma guinada na temporada e começar bem o novo ciclo. Que seja um ciclo vitorioso como o último, é isso que nós queremos e que vamos tentar entregar. Com certeza (tem DNA do Filipe Luís). Teve muitas ideias novas do Jardim, mas que nós vamos assimilando ao longo do dia a dia. Esperamos que seja um processo rápido", disse Jorginho.

O início de temporada do Flamengo foi abaixo das expectativas. Após perder a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, o Rubro-Negro viu a pressão aumentar, o que custou o cargo do técnico Filipe Luís. Na última semana, o treinador Leonardo Jardim foi contratado e estreou na final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense.

Com o título, o Flamengo ampliou a hegemonia no Rio de Janeiro e aumentou a distância para o Fluminense, que é o segundo maior campeão, com 33. Foi o quarto título em seis finais contra o rival nos últimos oito anos. Desde 2019, quando o Rubro-Negro aumentou a distância financeira para o restante do país, o Tricolor foi o único que conseguiu equilibrar os confrontos, mas isso não refletiu nas finais.