Rossi foi o herói do 40º título carioca do Flamengo - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 08/03/2026 21:00

Rio - Rossi voltou a brilhar numa disputa de pênaltis. O goleiro argentino foi decisivo para o Flamengo vencer o Fluminense nas penalidades e conquistar o 40º título do Campeonato Carioca, neste domingo (8), no Maracanã. O jogador valorizou a conquista e destacou que o troféu deve significar uma virada de chave na temporada.

"O goleiro tem mais chances de perder, mas confio no meu trabalho e no que fazemos no dia a dia. Me senti importante por ajudar o time, que é o mais importante. Conquistar o título é o melhor que podia acontecer porque precisávamos encontrar um caminho (para a sequência da temporada) e para recuperar a confiança da torcida", disse o goleiro argentino.

Foi a terceira final do Flamengo na temporada. O Rubro-Negro não começou bem, sendo vice na Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana, além de quase ficar fora das quartas de final do Carioca. O período de instabilidade custou o cargo do técnico Filipe Luís, que foi substituído pelo treinador Leonardo Jardim. O português, inclusive, estreou na final contra o Fluminense.

Com o título, o Flamengo ampliou a hegemonia no Rio de Janeiro e aumentou a distância para o Fluminense, que é o segundo maior campeão, com 33. Foi o quarto título em seis finais contra o rival nos últimos oito anos. Desde 2019, quando o Rubro-Negro aumentou a distância financeira para o restante do país, o Tricolor foi o único que conseguiu equilibrar os confrontos, mas isso não refletiu nas finais.