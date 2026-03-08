Flamengo conquistou o 40º título carioca - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 08/03/2026 20:40 | Atualizado 08/03/2026 22:39

Rio - O Flamengo é tricampeão carioca. Pela sétima vez na história, o Rubro-Negro conquistou três títulos consecutivos no estadual e ampliou o recorde na competição. A confirmação do tricampeonato veio com a vitória sobre o Fluminense nos pênaltis por 5 a 4 , neste domingo (8), no Maracanã.

Campeão carioca em 2024 e 2025, o Flamengo entrou em campo com mais uma possibilidade de conquistar o tricampeonato. Desde o início, o clássico foi muito pegado e o empate sem gols persistiu nos 90 minutos. Na decisão de pênaltis, Rossi defendeu duas cobranças e foi o herói do título.

A última vez que o Flamengo havia conquistado o tricampeonato carioca foi entre 2019 e 2021. O Rubro-Negro teve a chance de conquistar o tetracampeonato, mas perdeu para o próprio Fluminense, em 2022. Somente em 2024 voltou ao topo do futebol carioca após o bicampeonato dos tricolores.

O Flamengo conquistou o tricampeonato em 1942-43-44, 1953-54-55, 1978-79(I)-79(II), 1999-2000-01, 2007-08-09 e 2019-20-21, além de 2024-25-26. Agora, o Rubro-Negro tem a chance de igualar os feitos de Fluminense e Botafogo e se tornar tetracampeão estadual.

Maior domínio da história

Fluminense e Flamengo reestabeleceram o maior domínio do Campeonato Carioca em mais de um século. Desde 2019, os rivais decidiram o título em seis oportunidades. A última vez que nenhum dos dois chegou na decisão aconteceu em 2018, quando Botafogo e Vasco disputaram o título.

A última vez que houve um domínio de oito títulos divididos entre dois clubes aconteceu entre 1937 e 1944. A diferença, desta vez, é que a dupla briga diretamente pela conquista estadual pela sexta vez em oito anos. No período anterior, houve uma divisão maior de vices.

Em meio ao domínio da dupla Fla-Flu, Botafogo e Vasco amargam longo jejum. O Alvinegro não é campeão carioca desde 2018, na última vez que Flamengo ou Fluminense não chegaram à final. Já o Vasco, por sua vez, completou dez anos sem título. O último foi em 2016, tendo sido vice em 2018 e 2019.