Flamengo provocou o Fluminense após o 40º título cariocaReprodução
Veja as provocações abaixo:
7 vezes TRI CAMPEÃO CARIOCA!— Flamengo (@Flamengo) March 8, 2026
É tanta taça na nossa sala que não dá nem pra andar de bicicleta!#campeão pic.twitter.com/xr1k9VPAsz
Galera, segue tudo normal no RJ, blz?— Flamengo (@Flamengo) March 8, 2026
O FLAMENGO É TRI CAMPEÃO CARIOCA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MENGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#CAMPEÃO pic.twitter.com/khqJduwymc
Repete comigo Nação:— Flamengo (@Flamengo) March 8, 2026
40 vezes Campeão Carioca
40 vezes Campeão Carioca
40 vezes Campeão Carioca
40 vezes Campeão Carioca
40 vezes Campeão Carioca
40 vezes Campeão Carioca
40 vezes Campeão Carioca
40 vezes Campeão Carioca
40 vezes Campeão Carioca
40 vezes Campeão Carioca
40 vezes… pic.twitter.com/8Kj0ViuYs2
Clube de REGATAS do Flamengo. Seguimos remando e ganhando. #CAMPEÃO pic.twitter.com/9SQbFrnHUB— Flamengo (@Flamengo) March 8, 2026
