Flamengo provocou o Fluminense após o 40º título cariocaReprodução

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Campeão carioca pela 40ª vez na história, o Flamengo aproveitou para provocar o Fluminense nas redes sociais. Após o empate sem gols no tempo normal, o Rubro-Negro levou a melhor e venceu o Tricolor por 5 a 4, nos pênaltis, neste domingo (8), no Maracanã, e conquistou o sétimo tricampeonato da sua história.
"Sete vezes tri campeão carioca! É tanta taça na nossa sala que não dá nem pra andar de bicicleta", publicou o Flamengo, fazendo referência quando o Fluminense colocou uma bicicleta usada por Fred na sua volta ao clube na sala de troféus da Laranjeiras.
Em outras publicações, o Flamengo celebrou o título e chamou o rival de vice com destaque para o "c", em alusão à disputa da terceira divisão, em 1999. O Rubro-Negro também fez uma provocação aos tricolores, que têm uma música provocativa que diz que "ganhar Fla-Flu é normal".
"Galera, segue tudo normal no RJ, beleza? O Flamengo é tri campeão carioca", publicou.

Veja as provocações abaixo: