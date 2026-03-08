Leonardo Jardim conquistou título pelo Flamengo apenas três dias após apresentação - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 08/03/2026 22:15 | Atualizado 08/03/2026 22:17

Rio - Leonardo Jardim estreou de forma especial no Flamengo. Em menos de uma semana de trabalho, o treinador português conquistou o primeiro título da carreira no Brasil após a vitória sobre o Fluminense nos pênaltis por 5 a 4 , neste domingo (8), no Maracanã. O comandante rubro-negro valorizou a conquista e enalteceu o antecessor Filipe Luís.

"É muito bom ganhar um título no Brasil, algo que ainda não tinha acontecido comigo na carreira. Estou aqui no segundo ano. Mas quem treina o Flamengo está mais próximo de ganhar títulos. Agradecer ao estafe por todo o apoio que deu nesses cinco dias, à atitude dos jogadores, por eles acreditarem na ideia. E, também, um grande abraço ao Filipe (Luís), porque ele construiu essa equipe, apesar de ter saído", disse.

Mas o caminho não foi fácil. Flamengo e Fluminense protagonizaram um clássico muito disputado, com muitas faltas e erros técnicos. Ambas equipes evitaram se expor, o que deixou a partida truncada. O técnico Leonardo Jardim explicou que tentou neutralizar o rival e enalteceu o esforço do estafe do Flamengo e também dos jogadores nos primeiros dias de trabalho.

"Tive colaboração muito grande de todo estafe do Flamengo e também dos jogadores, que estiveram ligados e abertos nesses quatro dias de trabalho. Nós trouxemos muito o que o Filipe tinha realizado. Eu procurei anular melhor o Fluminense, principalmente em comparação aos últimos jogos, em que conseguiu muitos chutes a gol. Fomos consistentes na defesa. No processo ofensivo, tivemos ainda algumas dificuldades. Em termos de comportamento, estou feliz. Jogaram como Flamengo, com atitude e empenho", afirmou.

Com o título, o Flamengo ampliou a hegemonia no Rio de Janeiro e aumentou a distância para o Fluminense, que é o segundo maior campeão, com 33. Foi o quarto título em seis finais contra o rival nos últimos oito anos. Desde 2019, quando o Rubro-Negro aumentou a distância financeira para o restante do país, o Tricolor foi o único que conseguiu equilibrar os confrontos, mas isso não refletiu nas finais.