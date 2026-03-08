Foi a oitava final consecutiva do Flamengo no Carioca. Desde 2019, quando impôs uma diferença financeira para o restante do país, o Rubro-Negro tem dominado o estadual. Mesmo com o equilíbrio nos clássicos com o Fluminense, o mesmo não reflete em finais. Desde então, foram seis finais e quatro títulos rubro-negros, o que ajudou a ampliar a hegemonia na competição.
O domínio da dupla Fla-Flu nos últimos anos é o maior da história do futebol carioca. Apenas uma outra vez, entre 1937 e 1944, houve uma domínio de oito títulos divididos por apenas dois clubes. A diferença, desta vez, é que a dupla briga diretamente pela conquista estadual pela sexta vez em oito anos. Na outra ocasião, houve mais vices diferentes.
Em meio ao domínio da dupla Fla-Flu, Botafogo e Vasco amargam longo jejum. O Alvinegro não é campeão carioca desde 2018, justamente na última vez que Flamengo ou Fluminense não chegaram à final. Já o Vasco, por sua vez, completou dez anos sem título. O último foi em 2016, tendo sido vice em 2018 e 2019, para Botafogo e Flamengo, respectivamente.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.