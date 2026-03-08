Flamengo disputou a oitava final do Campeonato Carioca consecutiva - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 08/03/2026 20:30 | Atualizado 08/03/2026 22:39

Rio - O Flamengo conquistou o título estadual pela 40ª vez na história. Maior campeão carioca, o Rubro-Negro confirmou o sétimo tricampeonato após vencer o Fluminense nos pênaltis por 5 a 4 , neste domingo (8), no Maracanã, após empate sem gols no tempo regulamentar. Foi a quarta vitória nas últimas seis finais contra o Tricolor das Laranjeiras.

Foi a oitava final consecutiva do Flamengo no Carioca. Desde 2019, quando impôs uma diferença financeira para o restante do país, o Rubro-Negro tem dominado o estadual. Mesmo com o equilíbrio nos clássicos com o Fluminense, o mesmo não reflete em finais. Desde então, foram seis finais e quatro títulos rubro-negros, o que ajudou a ampliar a hegemonia na competição.



O domínio da dupla Fla-Flu nos últimos anos é o maior da história do futebol carioca. Apenas uma outra vez, entre 1937 e 1944, houve uma domínio de oito títulos divididos por apenas dois clubes. A diferença, desta vez, é que a dupla briga diretamente pela conquista estadual pela sexta vez em oito anos. Na outra ocasião, houve mais vices diferentes.

Em meio ao domínio da dupla Fla-Flu, Botafogo e Vasco amargam longo jejum. O Alvinegro não é campeão carioca desde 2018, justamente na última vez que Flamengo ou Fluminense não chegaram à final. Já o Vasco, por sua vez, completou dez anos sem título. O último foi em 2016, tendo sido vice em 2018 e 2019, para Botafogo e Flamengo, respectivamente.

Veja todos os campeões do Campeonato Carioca:

Flamengo: 40 títulos (1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979-I, 1979-II, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021, 2024, 2025 e 2026)

Fluminense: 33 títulos (1906, 1907, 1908, 1909, 1911, 1917, 1918, 1919, 1924, 1936, 1937, 1938, 1940, 1941, 1946, 1951, 1959, 1964, 1969, 1971, 1973, 1975, 1976, 1980, 1983, 1984, 1985, 1995, 2002, 2005, 2012, 2022 e 2023)

Vasco: 24 títulos (1923, 1924, 1929, 1934, 1936, 1945, 1947, 1949, 1950, 1952, 1956, 1958, 1970, 1977, 1982, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1998, 2003, 2015 e 2016)

Botafogo: 21 títulos (1907, 1910, 1912, 1930, 1932, 1933, 1934, 1935, 1948, 1957, 1961, 1962, 1967, 1968, 1989, 1990, 1997, 2006, 2010, 2013 e 2018)

America: 7 títulos (1913, 1916, 1922, 1928, 1931, 1935 e 1960)

Bangu: 2 títulos (1933 e 1966)

São Cristóvão: 2 títulos (1926 e 1937)

Paissandu: 1 título (1912)