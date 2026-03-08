Zubeldía, do Fluminense, e Leonardo Jardim, do Flamengo, decidem o título do Carioca - Lucas Merçon / Fluminense e Gilvan de Souza / Flamengo

Zubeldía, do Fluminense, e Leonardo Jardim, do Flamengo, decidem o título do CariocaLucas Merçon / Fluminense e Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 08/03/2026 08:00

O famoso chiado do jeito de falar do carioca dará lugar a um sotaque diferente neste domingo (8). Afinal, pela primeira vez, em mais de 100 anos de história, o título estadual do Rio de Janeiro será disputado entre dois técnicos estrangeiros. De um lado, o argentino Luis Zubeldía, do Fluminense. Do outro, o português fará sua estreia pelo Flamengo. Apenas um deles soltará o grito de campeão (ou 'campeón') do Campeonato Carioca, às 18h (de Brasília), no Maracanã.

Desde 1906, ano da primeira edição do estadual do Rio, sempre houve pelo menos um brasileiro à beira do gramado. Até semana passada, a decisão indicava que isso se manteria também agora, mas a saída de Filipe Luís do Rubro-Negro e a chegada de Leonardo Jardim inaugura este novo capítulo na história da competição.



Quem já tinha presença garantida no clássico desde o último fim de semana era Zubeldía. Em alta no Tricolor e campeão da Taça Guanabara, o argentino passou pelo Vasco na semifinal e segue invicto contra os rivais nesta temporada: quatro vitórias e um empate. Mesmo há pouco tempo no Rio, desde o ano passado, o técnico já aprendeu a gíria carioca e mostra que não tem 'caô' no Maracanã. São 15 triunfos, um empate e nenhuma derrota em 16 jogos como mandante no estádio.

O retrospecto do rival deve deixar o português Leonardo Jardim 'bolado'. Logo em seu primeiro desafio pelo Flamengo, em uma semana com bastidores turbulentos, o técnico tem a missão de estancar a crise na Gávea após dois vices — Supercopa Rei e Recopa Sul-Americana — e, de cara, decidir um título num Fla-Flu. Ele chegou à Cidade Maravilhosa há poucos dias e não deve demorar para descobrir o calor que faz a Nação no Maracanã, nos momentos bons e ruins.



Assim, os dois estrangeiros carregam a responsabilidade de decidir o clássico que 'tira onda' no Rio. Esta será a sexta final do Carioca entre Flamengo e Fluminense nos últimos oito anos. Neste período, de 2019 para cá, apenas os dois times foram campeões estaduais, com cinco títulos do Rubro-Negro e dois do Tricolor. Neste domingo (8), esse número deve aumentar para o lado do técnico estrangeiro que souber traduzir melhor suas ideias para o time em campo. Em caso de empate, a disputa vai para as cobranças de pênaltis.