Sampaio Corrêa lidera o quadrangular do rebaixamento do Carioca - Urbano Erbiste/FERJ

Publicado 08/03/2026 00:00

Passadas as cinco primeiras rodadas do quadrangular do Carioca, chegou a hora de decidir quem será o rebaixamento. Maricá e Nova Iguaçu, com quatro pontos cada, jogam a vida nesta última partida. Enquanto isso, Sampaio Corrêa e Portuguesa vão a campo tranquilos, sem risco de queda. Apenas a pior colocada do Grupo X será rebaixada para a Série A2 do estadual.

Líder com 10 pontos, o Sampaio Corrêa, garantido na elite, encara o Nova Iguaçu, que amarga a lanterna do quadrangular, precisando da vitória para sonhar com a permanência. A bola rola às 16h, no Laranjão.

No mesmo horário, o Maricá visita a Portuguesa, no Luso-Brasileiro, e também precisa do resultado para escapar da queda. Afinal, se tropeçar e o Nova Iguaçu vencer, o Maricá será o rebaixado. Já a Lusa, em casa, joga tranquila.

Grupos da Série D

Na última sexta-feira, a CBF divulgou os grupos e adversários das equipes do Rio de Janeiro na Série D do Campeonato Brasileiro. São seis equipes do estado: America, Madureira, Portuguesa, Sampaio Corrêa, Nova Iguaçu e Maricá. Elas ficaram divididas em duas chaves, com três times do Rio em cada grupo.

Grupo A13 - Madureira, Portuguesa, America, Portuguesa-SP, Água Santa-SP e Pouso Alegre-MG.

Grupo A14 - Nova Iguaçu, Sampaio Corrêa, Maricá, XV de Piracicaba-SP, Noroeste-SP e Velo Clube-SP.