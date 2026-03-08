Sampaio Corrêa lidera o quadrangular do rebaixamento do CariocaUrbano Erbiste/FERJ
Último ato pra evitar rebaixamento
Martín Anselmi exalta jovens da base do Botafogo após título da Taça Rio
Técnico parabenizou os garotos depois da vitória por 3 a 1 sobre o Bangu, no Nilton Santos
João Fonseca vira sobre Khachanov e avança no Masters 1000 de Indian Wells
Brasileiro sofreu, mas superou o russo por 2 sets a 1 (parciais de 4/6, 7/6 (9/7) e 6/4)
Caio Valle celebra gol marcado pelo Botafogo e prega 'foco total' na Libertadores
Garoto balançou a rede na vitória por 3 a 1 sobre o Bangu, no Nilton Santos
De virada, Manchester City bate o Newcastle e avança na Copa da Inglaterra
Time de Pep Guardiola venceu por 3 a 1 e passou para as quartas de final
Barcelona vence o Athletic Bilbao e retoma vantagem sobre o Real Madrid no Espanhol
Lamine Yamal fez um golaço para garantir os três pontos ao time catalão
