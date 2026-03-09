Paquetá: 'Fui cobrador de pênaltis no West Ham e já bati pela Seleção'GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO
Paquetá celebra primeiro troféu no seu retorno: 'Era um sonho'
Cria do Ninho celebra primeiro troféu no retorno
Flamengo provoca Fluminense após título carioca: 'Tudo normal'
Rubro-Negro venceu o Tricolor nos pênaltis e se tornou campeão pela 40ª vez
Leonardo Jardim exalta Filipe Luís e celebra primeiro título no Brasil: 'Muito bom'
Treinador português foi campeão na estreia pelo Flamengo
Zubeldía vê partida 'parelha' e reconhece dificuldades nos pênaltis: 'Podemos melhorar'
Fluminense foi vice-campeão carioca pelo segundo ano consecutivo
Lucas Paquetá celebra primeiro título em retorno ao Flamengo: 'Sempre especial'
Flamengo venceu o Fluminense e conquistou o 40º estadual da história
Jorginho valoriza título carioca e destaca importância de recuperar confiança
Volante elogiou o técnico Leonardo Jardim e voltou a pedir voto de confiança
