Paquetá: 'Fui cobrador de pênaltis no West Ham e já bati pela Seleção'GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

Publicado 09/03/2026 00:00

Maior contratação da história do futebol brasileiro, Lucas Paquetá conquistou o primeiro título no seu retorno ao Flamengo. O jogador admitiu a pressão da decisão nos pênaltis, mas se saiu bem, converteu a sua cobrança e destacou a importância do troféu para virar a página em 2026.

"Era um sonho meu vencer com o Flamengo. Dois títulos ficaram para trás, mas esse nós conseguimos comemorar com a nossa torcida. É um momento de pressão (pênaltis), mas nós treinamos muito. Fui cobrador de pênaltis no West Ham e já bati pela Seleção também. É uma responsabilidade que tenho que assumir, fico feliz por marcar e felizmente conquistamos o título", disse.

Já o volante Jorginho destacou a importância do título para uma virada de chave no ano e o início de um novo ciclo vitorioso com Leonardo Jardim, que estreou com taça.

"Importância gigantesca. Estávamos trabalhando muito, era importante para dar uma guinada na temporada e começar bem o novo ciclo. Que seja um ciclo vitorioso como o último, é isso que nós queremos. Com certeza (tem DNA do Filipe Luís). Teve muitas ideias novas do Jardim, mas que vamos assimilando no dia a dia", disse.