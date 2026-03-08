Luis Zubeldía faz um grande trabalho no comando do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 08/03/2026 21:55 | Atualizado 08/03/2026 22:02

Rio - Pelo segundo ano consecutivo, o Fluminense amargou o vice-campeonato do Campeonato Carioca. Em um jogo muito pegado, o Tricolor empatou sem gols com o Flamengo, neste domingo (8), no Maracanã, mas foi derrotado nos pênaltis por 5 a 4 . O técnico Luis Zubeldía apontou o equilíbrio na partida, mas lamentou a nova derrota em disputa de penalidades.

"Foi uma partida muito parelha e disputada, típico de final. Praticamente não houve diferença entre as duas equipes. Esse tipo de partida é assim (...) São finais. É normal que os dois times defendam bem, lutem e que haja um pouco mais de nervos aflorados em determinadas situações. É um clássico e também uma final. Eu imaginava uma partida assim", disse.

Em 2025, o Fluminense sofreu uma dolorosa eliminação diante do Vasco, na semifinal da Copa do Brasil, nos pênaltis. Agora, foi a vez de perder a final do Carioca para o Flamengo. O técnico Luis Zubeldía admitiu a dificuldade do time com pênaltis e reforçou a necessidade de encontrar cobradores de confiança para ter um final feliz numa próxima ocasião.

"Esse tipo de torneio é provável que haja definição dessa forma. É algo que podemos melhorar, entre outras coisas, para uma próxima decisão por pênaltis (...) Vamos encontrar (um cobrador fixo). É certo que se está Paulo (Ganso) ou Savarino no campo, são jogadores que podem cobrar os pênaltis. Lucho (Acosta) pode ser outra opção. Mas, certamente, vamos encontrar", afirmou.

Com a derrota, o Fluminense foi vice-campeão pelo segundo ano consecutivo e permaneceu com 33 títulos do Carioca. O Tricolor tenta virar a página e volta a campo na próxima quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), contra o Remo, fora de casa, pela 5ª rodada do Brasileirão.