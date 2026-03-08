Lucho Acosta em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 08/03/2026 11:31 | Atualizado 08/03/2026 11:38

Rio - O Fluminense decide o Campeonato Carioca contra o Flamengo neste domingo (8), às 18h (de Brasília), no Maracanã, buscando conquistar o Estadual em partida única. Após uma semana livre para treinamentos, o meia Lucho Acosta declarou à "FluTV" que o possível título terá um impacto direto no rendimento da equipe ao longo do ano.

"A gente está fazendo um grande trabalho nesse momento. Começou ano passado e agora esse ano cada vez vai melhorando mais. Um título agora vai dar confiança para o resto da temporada para seguir crescendo. Esse time merece um título e vamos buscar isso", disse o jogador, enfatizando a evolução do projeto tricolor.



Sobre a rotina de preparação, ele ressaltou que a comissão técnica aproveitou o período para analisar o desempenho da equipe: "Foi uma semana longa para trabalhar melhor, para fazer as coisas que fizemos bem e melhorar o que fizemos mal. Eu acho que vai ser um grande jogo".

Segundo o meia, o tempo extra permitiu que o grupo chegasse ao Maracanã com as falhas corrigidas e os pontos fortes potencializados para enfrentar o rival. Conhecido por seu bom retrospecto em jogos de grande porte, o camisa 32 não escondeu o entusiasmo com a atmosfera que envolve a decisão:

"Estou me sentindo bem. Obviamente gosto de jogar jogos assim, clássicos. São diferentes, são jogos que qualquer jogador gosta de jogar."



A partida deste domingo marca o segundo encontro entre as equipes na temporada, após a vitória tricolor por 2 a 1 na fase classificatória. Caso o clássico termine empatado no tempo normal, a definição do campeão irá para as penalidades máximas. Confiante, Acosta pontuou a importância do trabalho realizado nos últimos dias.

"Foi uma semana longa. Tivemos tempo para trabalhar. Depois de um intenso jogo contra o Vasco, agora outro clássico, o Fla-Flu, que é muito lindo, uma final. A gente trabalhou muito bem para fazer um grande jogo", completou.