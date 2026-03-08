Messi em jogo do Inter Miami - Frederic J. Brown / AFP

Messi em jogo do Inter MiamiFrederic J. Brown / AFP

Publicado 08/03/2026 10:56

Rio - O astro argentino Lionel Messi continua quebrando recordes, mas desta vez os números impressionantes estão fora das quatro linhas. Jorge Más, um dos proprietários do Inter Miami, revelou em entrevista à "Bloomberg" o faturamento anual do craque na Major League Soccer (MLS).

Segundo o empresário, os vencimentos do camisa 10 variam entre 70 milhões e 80 milhões de dólares por ano (algo em torno de R$ 367 milhões a R$ 420 milhões), valor que o dirigente classifica como um investimento totalmente justificado: "vale cada centavo". O montante total citado pelo mandatário engloba uma cláusula de sociedade.

Conforme o contrato, assim que Messi decidir se aposentar, ele se tornará oficialmente um dos donos do Inter Miami, ao lado dos irmãos Jorge e José Más e do ex-jogador britânico David Beckham. Estima-se que essa fatia na propriedade do clube possa valer entre 50 milhões e 60 milhões de dólares (R$ 262 milhões a R$ 315 milhões), de acordo com o portal "The Athletic".



A engenharia financeira para manter um atleta deste porte exige parcerias globais de peso. Além dos ganhos diretos com o clube, o craque possui acordos individuais robustos com gigantes do setor de materiais esportivos e empresas de comunicação, ampliando ainda mais sua receita em solo americano.

