Neymar no CT Rei PeléRaul Baretta / Santos FC
Essa foi a terceira vez consecutiva que o camisa 10 não participou do treino com o elenco. Nesta temporada, o ídolo santista realizou apenas três jogos e foi o destaque do alvinegro na vitória contra o Vasco, pelo Brasileirão, quando anotou dois gols e afastou o clube da zona de rebaixamento.
Outro reforço bastante aguardado na Vila Belmiro é o zagueiro Lucas Veríssimo, de 30 anos. Apesar da empolgação, o defensor revelado pelo Santos ainda não conseguiu deixar o Catar e deve demorar mais alguns dias para se juntar ao elenco.
Diante do Mirassol, o time santista tenta emplacar duas vitórias consecutivas pela primeira vez no ano. A última vez que conseguiu o feito foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando emendou três triunfos seguidos contra Sport, Juventude e Cruzeiro, respectivamente.
