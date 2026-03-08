Neymar no CT Rei Pelé - Raul Baretta / Santos FC

Publicado 08/03/2026 10:21

Rio - O Santos realizou no último sábado (7) mais um treino visando o jogo contra o Mirassol, que acontece na terça-feira (10), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O astro Neymar não participou das atividades no gramado com os demais companheiros e permaneceu na parte interna do CT Rei Pelé.



Essa foi a terceira vez consecutiva que o camisa 10 não participou do treino com o elenco. Nesta temporada, o ídolo santista realizou apenas três jogos e foi o destaque do alvinegro na vitória contra o Vasco, pelo Brasileirão, quando anotou dois gols e afastou o clube da zona de rebaixamento.



Por outro lado, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve contar com o meia Christian Oliva, que foi apresentado nesta semana, e já está regularizado no BID. O uruguaio de 29 anos estava atuando normalmente no Nacional-URU e pode ser acionado pelo treinador argentino contra o Mirassol.



Outro reforço bastante aguardado na Vila Belmiro é o zagueiro Lucas Veríssimo, de 30 anos. Apesar da empolgação, o defensor revelado pelo Santos ainda não conseguiu deixar o Catar e deve demorar mais alguns dias para se juntar ao elenco.



Diante do Mirassol, o time santista tenta emplacar duas vitórias consecutivas pela primeira vez no ano. A última vez que conseguiu o feito foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando emendou três triunfos seguidos contra Sport, Juventude e Cruzeiro, respectivamente.