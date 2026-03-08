Leonardo Jardim toma atitudes drásticas com jogadores do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Já para o confronto deste domingo (8) contra o Fluminense, ficou marcada a volta da concentração no Ninho do Urubu.
Os atletas se reapresentaram no sábado, às 17h, treinaram, e os relacionados para o jogo permaneceram concentrados no hotel do Centro de Treinamentos George Helal.
Filipe Luís adotava uma postura mais solta com o elenco. Evitava falar com os jogadores sobre o que acontecia fora dos gramados.
José Boto, diretor-técnico do Flamengo, observava a forma de lidar com o grupo do antigo treinador e se dispunha apenas a impor as multas quando o excesso passava de todos os limites toleráveis.
Uma fonte contou à coluna que as coisas pioraram bastante depois das conquistas dos títulos em 2025 e que se esperava da dupla Filipe e Boto uma atitude mais severa quanto aos excessos de 2026 — o que não aconteceu. Este foi um dos fatores que levaram à queda do então técnico do Flamengo.
Ao chegar no Fla, Leonardo Jardim foi devidamente brifado por Bap. Por isso, o novo comandante tomou a decisão de conversar em particular com todos os jogadores que de alguma maneira não estavam se comportando da forma adequada e implementou as mudanças.
E a primeira oportunidade para a torcida começar a entender como será o novo Flamengo na era Leonardo Jardim, será, às 18h, contra o Fluminense, na final do Campeonato Carioca.
