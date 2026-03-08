Leonardo Jardim toma atitudes drásticas com jogadores do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

O Flamengo tem um novo "xerife", Leonardo Jardim, nascido em Barcelona, na Venezuela, mas radicado em Portugal, assumiu o controle da equipe rubro-negra na última semana e já tratou de impor medidas quanto à disciplina pré-jogo dos atletas.

Já para o confronto deste domingo (8) contra o Fluminense, ficou marcada a volta da concentração no Ninho do Urubu.

Os atletas se reapresentaram no sábado, às 17h, treinaram, e os relacionados para o jogo  permaneceram concentrados no hotel do Centro de Treinamentos George Helal.
Antigo quarto de Gabigol no Ninho do urubu, em sua época de Flamengo - Divulgação
A medida visa a controlar o sono e a alimentação dos jogadores antes das partidas e também evitar os excessos muito conhecidos dos jogadores do Mengão.
Também foi proibida a utilização de celulares dentro dos vestiários.

Filipe Luís adotava uma postura mais solta com o elenco. Evitava falar com os jogadores sobre o que acontecia fora dos gramados.

José Boto, diretor-técnico do Flamengo, observava a forma de lidar com o grupo do antigo treinador e se dispunha apenas a impor as multas quando o excesso passava de todos os limites toleráveis.
Essa postura, inclusive, irritou Luiz Eduardo Baptista, presidente do clube. Porém, enquanto o Flamengo avançava na Libertadores e disputava ponto a ponto o Brasileirão com o Palmeiras, varreu-se tudo para debaixo do tapete.

Uma fonte contou à coluna que as coisas pioraram bastante depois das conquistas dos títulos em 2025 e que se esperava da dupla Filipe e Boto uma atitude mais severa quanto aos excessos de 2026 — o que não aconteceu. Este foi um dos fatores que levaram à queda do então técnico do Flamengo.

Ao chegar no Fla, Leonardo Jardim foi devidamente brifado por Bap. Por isso, o novo comandante tomou a decisão de conversar em particular com todos os jogadores que de alguma maneira não estavam se comportando da forma adequada e implementou as mudanças.
Canal do YouTube Resenha Rubro Negra - Montagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra
Agora é esperar para ver se o comportamento mais regrado fora do campo poderá surtir em uma atitude vencedora dentro dele.

E a primeira oportunidade para a torcida começar a entender como será o novo Flamengo na era Leonardo Jardim, será, às 18h, contra o Fluminense, na final do Campeonato Carioca.
