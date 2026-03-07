Danilo comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Palmeiras, na final da LibertadoresGilvan de Souza / Flamengo

Fabrício Lopes
Poucos jogadores conquistaram unanimidade entre a torcida do Flamengo nos últimos anos. Danilo foi um deles. 

Autor do gol da Libertadores da América 2025 que alçou o Flamengo à alcunha de clube mais vezes campeão da competição continental, ele declarou recentemente que pendurará as chuteiras ao fim desta temporada.
Com isso, o time já mira na contratação de Jair Cunha, ex-Botafogo, atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra.
Jair Cunha foi anunciado pelo Nottingham ForestDivulgação / Nottingham Forest

Aos 21 anos, o zagueiro ambidestro pode chegar ao Ninho do Urubu para substituir Danilo.

Vendido aos 'The Tricky Trees' por 12 milhões de euros, o Mengão já iniciou conversas com a Bertolucci Sports, que empresaria o atleta, para que em julho as conversas progridam com o Forest e o jogador possa reforçar o elenco do técnico Leonardo Jardim.
Canal do YouTube Resenha Rubro NegraMontagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra
