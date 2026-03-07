Danilo comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Palmeiras, na final da LibertadoresGilvan de Souza / Flamengo
Autor do gol da Libertadores da América 2025 que alçou o Flamengo à alcunha de clube mais vezes campeão da competição continental, ele declarou recentemente que pendurará as chuteiras ao fim desta temporada.
Vendido aos 'The Tricky Trees' por 12 milhões de euros, o Mengão já iniciou conversas com a Bertolucci Sports, que empresaria o atleta, para que em julho as conversas progridam com o Forest e o jogador possa reforçar o elenco do técnico Leonardo Jardim.
