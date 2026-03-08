Taça do Campeonato Carioca - Mailson Santana / Fluminense FC

Taça do Campeonato CariocaMailson Santana / Fluminense FC

Publicado 08/03/2026 08:35

Rio - O título do Campeonato Carioca de 2026 será decidido em jogo único neste domingo (8), às 18h (de Brasília), no Maracanã. O clássico Fla-Flu marca a sexta decisão entre os rivais nos últimos sete anos, colocando frente a frente um Fluminense embalado pelo retrospecto positivo e um Flamengo que aposta na estreia de um novo treinador para superar a crise interna.

Onde assistir?

A partida terá a transmissão de TV Globo, SporTV, Premiere (pay-per-view) e Ge TV (YouTube).





Como chega o Fluminense?

O Tricolor chega à final com a confiança em alta após eliminar o Vasco na semifinal e manter uma invencibilidade expressiva no Maracanã, onde não perde desde dezembro. O técnico Luís Zubeldia retorna ao banco de reservas após cumprir suspensão e deve manter a base do time que vem atuando, apostando no entrosamento para buscar o 34º título estadual do clube.



O comandante argentino, no entanto, terá que lidar com ausências importantes no setor de meio-campo. O volante Bernal segue em recuperação de lesão e está fora, enquanto Nonato ainda é tratado como dúvida.

Como chega o Flamengo?

O ambiente no Rubro-Negro é de reconstrução após a demissão surpresa de Filipe Luís, que saiu mesmo após golear o Madureira por 8 a 0 no jogo da volta. O português Leonardo Jardim assume a equipe com a missão de estrear já levantando uma taça e encerrar a instabilidade gerada pelas perdas da Recopa e da Supercopa no início do ano.



Para a decisão, Jardim não deve promover mudanças drásticas na escalação devido ao pouco tempo de treino. O desfalque confirmado é o meia Saúl, que se recupera de uma cirurgia no calcanhar esquerdo.

Fluminense x Flamengo

Data e hora: 08/03/2026, às 18h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Auxiliares: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Thiago Filemon Soares Pinto (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)



FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Freytes (Ignácio) e Renê; Otávio (Hércules), Martinelli e Savarino (Ganso); Serna, Canobbio e John Kennedy. Técnico: Zubeldia.



FLAMENGO: Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz (Vitão), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araújo (Pulgar) e Paquetá; Carrascal (Arrascaeta), Cebolinha e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.