Renato Gaúcho é o novo técnico do Vasco, enquanto Leonardo Jardim assume o Flamengo Reprodução

Publicado 08/03/2026 09:00

Fala, Galera! Tivemos uma semana bastante agitada no mercado de treinadores do futebol brasileiro, sempre cheio de idas e vindas.



No Vasco, a chegada do meu parceiro Renato. Vai ser uma missão e tanto para ele. A situação do cruzmaltino não é nada boa já faz algum tempo, por isso não dá pra gente achar que Renato vai chegar e resolver tudo num passe de mágica, e o time começar a jogar o que ainda não mostrou neste ano. Muita calma nessa hora. Mas uma coisa é certa: ele, com seu estilo de liderança e a forma aberta com que conversa com os jogadores de seu elenco, tem tudo para melhorar o ânimo da rapaziada e botar os caras pra jogar com mais alma e dedicação.



Já no Flamengo, o contexto é bem diferente. Realmente, ficou todo mundo sem entender. O cara foi demitido depois do time dele meter 8x0 na semifinal do campeonato carioca! E depois, principalmente, de ter ganhado praticamente tudo o que disputou desde que foi efetivado no cargo de treinador da equipe principal.



É claro que eu não estou lá no dia a dia do clube para saber em detalhes como era a relação dele com o grupo e com a diretoria. Pelas reações do elenco, era boa com os seus comandados. Já com a direção, o atual presidente nunca escondeu que “herdou” o treinador da gestão anterior e que não morria de amores por ele. Técnico é cargo de confiança, e realmente não dá pro cara trabalhar sem o respaldo da diretoria. Mas a forma como foi feito o desligamento, após um resultado tão expressivo, indica que a direção já tinha um outro treinador engatilhado. E isso se confirmou, com o rápido anúncio da contratação do português Leonardo Jardim, que comandou o Cruzeiro no campeonato brasileiro passado.



É claro, galera, que não é o ideal. Tem de dar tempo pro treinador trabalhar, e ter confiança naqueles que já trouxeram resultados e mostraram a sua capacidade. Mas, como hoje também atuo como dirigente de um clube, não vou ser hipócrita: tem hora que o presidente precisa dar uma sacudida no elenco e criar um fato novo para que as coisas voltem a funcionar. Certamente foi isso que o Bap quis fazer.



Vasco e Flamengo, obviamente, vivem situações bem diferentes. Estruturado e com grana, o time da Gávea pode se dar ao luxo de trocar o pneu com o carro andando. A máquina tá bem calibrada. Já o Vasco não tem essa gordura pra queimar. Dificilmente Renato vai ter os reforços que ele precisa. Será obrigado a trabalhar com o que tem. E fechar o grupo para que todos se superem e deem o seu melhor em campo. Em resumo, tirar leite de pedra!



Vamos ver o que vai rolar daqui pra frente. A galera vai pressionar. Se por um lado o português vai ter mais estrutura, também terá mais obrigação de ganhar. No Vasco, a necessidade de sair do atoleiro é grande. Teremos fortes emoções, com certeza!

Feliz Dia da Mulher

Antes de encerrar a Coluna, quero fazer uma justa homenagem às mulheres brasileiras pelo seu dia, em especial à memória da minha saudosa mãe, Dona Lita, à minha irmã, às minhas filhas, netinhas e amigas.



Meu carinho, respeito, admiração e gratidão. Sempre. Vocês são f0d@!