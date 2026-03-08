Francis Ngannou está livre para assinar com qualquer organização de lutas (Foto: Reprodução/PFL)
A notícia surpreendeu o meio do MMA, especialmente porque o atleta ainda possuía um compromisso restante em seu contrato com a companhia. Até o momento, a PFL não detalhou os motivos que levaram ao rompimento do acordo, limitando-se a divulgar uma nota oficial confirmando a liberação do atleta.
No comunicado, a organização destacou o respeito pelo lutador e pela trajetória construída ao longo dos anos nos esportes de combate: “A Professional Fighters League decidiu encerrar sua parceria com Francis Ngannou. Temos grande respeito por Ngannou, como atleta e como pessoa, e desejamos a ele sucesso na próxima etapa de sua carreira nos esportes de combate. A PFL continua focada em recrutar e contratar os melhores atletas do esporte, além de seguir oferecendo competições de alto nível para os fãs ao redor do mundo”.
A contratação do camaronês pela liga havia sido oficializada em 2023, logo após sua saída conturbada do UFC e o rompimento público com o presidente da organização, Dana White. Na época, o acordo foi considerado um dos movimentos mais relevantes do mercado, já que Ngannou chegava como principal estrela do plantel da companhia.
Apesar da expectativa, o peso-pesado teve participação limitada na organização. Em sua única apresentação no MMA sob a bandeira da PFL, ele enfrentou Renan "Problema" Ferreira e venceu por nocaute ainda no primeiro round, em 2024. Fora do cage, no entanto, recebeu autorização para realizar o sonho de competir no Boxe profissional, disputando lutas contra Tyson Fury e Anthony Joshua, embora tenha sido derrotado em ambas.
Agora sem contrato com a PFL, Francis Ngannou, atualmente com 39 anos, volta a figurar como um dos nomes mais valiosos disponíveis no mercado global dos esportes de combate. A situação abre espaço para novas negociações com organizações de MMA ou até mesmo para novas oportunidades no Boxe, modalidade na qual o camaronês demonstrou interesse em continuar atuando.
