Francis Ngannou está livre para assinar com qualquer organização de lutas (Foto: Reprodução/PFL)

Publicado 08/03/2026 11:00

Uma reviravolta inesperada movimentou o cenário do MMA na sexta-feira (6). A PFL confirmou oficialmente o encerramento do seu vínculo com Francis Ngannou, colocando fim à breve passagem do ex-campeão peso-pesado do UFC pela organização. Com a decisão, o lutador camaronês está novamente disponível no mercado.



A notícia surpreendeu o meio do MMA, especialmente porque o atleta ainda possuía um compromisso restante em seu contrato com a companhia. Até o momento, a PFL não detalhou os motivos que levaram ao rompimento do acordo, limitando-se a divulgar uma nota oficial confirmando a liberação do atleta.

No comunicado, a organização destacou o respeito pelo lutador e pela trajetória construída ao longo dos anos nos esportes de combate: “A Professional Fighters League decidiu encerrar sua parceria com Francis Ngannou. Temos grande respeito por Ngannou, como atleta e como pessoa, e desejamos a ele sucesso na próxima etapa de sua carreira nos esportes de combate. A PFL continua focada em recrutar e contratar os melhores atletas do esporte, além de seguir oferecendo competições de alto nível para os fãs ao redor do mundo”.A contratação do camaronês pela liga havia sido oficializada em 2023, logo após sua saída conturbada do UFC e o rompimento público com o presidente da organização, Dana White. Na época, o acordo foi considerado um dos movimentos mais relevantes do mercado, já que Ngannou chegava como principal estrela do plantel da companhia.Apesar da expectativa, o peso-pesado teve participação limitada na organização. Em sua única apresentação no MMA sob a bandeira da PFL, ele enfrentou Renan "Problema" Ferreira e venceu por nocaute ainda no primeiro round, em 2024. Fora do cage, no entanto, recebeu autorização para realizar o sonho de competir no Boxe profissional, disputando lutas contra Tyson Fury e Anthony Joshua, embora tenha sido derrotado em ambas.Agora sem contrato com a PFL, Francis Ngannou, atualmente com 39 anos, volta a figurar como um dos nomes mais valiosos disponíveis no mercado global dos esportes de combate. A situação abre espaço para novas negociações com organizações de MMA ou até mesmo para novas oportunidades no Boxe, modalidade na qual o camaronês demonstrou interesse em continuar atuando.