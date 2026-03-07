Charles do Bronx bateu o peso sem sustos e confirmou seu duelo contra Max Holloway (Foto: Reprodução/UFC)
Primeiro a comparecer à balança entre os protagonistas do confronto principal no UFC 326, Max Holloway registrou 70,5kg, mantendo-se dentro do limite da divisão dos leves. Charles do Bronx demorou um pouco mais para aparecer na cerimônia, mas, ao subir ao palco, demonstrou tranquilidade durante o corte de peso e marcou 70,7kg, oficializando sua participação na luta que liderará o evento.
Outros brasileiros confirmados no UFC 326
Além de Charles do Bronx, outros representantes brasileiros também garantiram presença no card após cumprirem suas obrigações na balança. Escalado para a segunda luta mais importante da noite, Caio Borralho confirmou o confronto contra Reinier de Ridder ao registrar 84,3kg, marca levemente superior ao peso apresentado pelo adversário (84,1kg).
O card principal do UFC 326 ainda contará com um duelo inteiramente brasileiro entre os médios. Brunno "Hulk" Ferreira e Gregory "Robocop" Rodrigues passaram pela pesagem sem problemas e estão confirmados para o confronto. Hulk marcou 83,4kg, enquanto Robocop apresentou 84,3kg na balança.
No card preliminar do UFC 326, outros atletas também asseguraram presença no evento. O estreante Rafael Tobias registrou 92,5kg e enfrentará Diyar Nurgozhay, que marcou 93,2kg. Já na abertura do show, Rodolfo Bellato, com 92,7kg, mede forças com Luke Fernandez (92,9kg) em confronto válido pela divisão dos meio-pesados.
CARD COMPLETO:
UFC 326
T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)
Sábado, 07 de março de 2026
Transmissão: Paramount+ via streaming
Card principal (23h, horário de Brasília)
Peso-leve (até 70,3kg): Max Holloway (70,5kg) x Charles do Bronx (70,7kg) - pelo cinturão BMF
Peso-médio (até 83,9kg): Caio Borralho (84,3kg) x Reinier de Ridder (84,1kg)
Peso-galo (até 61,2kg): Rob Font (61,6kg) x Raul Rosas Jr. (61,4kg)
Peso-leve (até 70,3kg): Drew Dober (70,7kg) x Michael Johnson (70,5kg)
Peso-médio (até 83,9kg): Gregory "Robocop" Rodrigues (84,3kg) x Brunno "Hulk" Ferreira (83,4kg)
Card preliminar (19h, horário de Brasília)
Peso-galo (até 61,2kg): Cody Garbrandt (61,6kg) x Xiao Long (61,4kg)
Peso-médio (até 83,9kg): Donte Johnson (84,1kg) x Cody Brundage (84,1kg)
Peso-pena (até 65,7kg): Ricky Turcios (66,2kg) x Alberto Montes (66kg)
Peso-mosca (até 56,7kg): Cody Durden (56,9kg) x Nyamjargal Tumendemberel (56,9kg)
Peso-mosca (até 56,7kg): Su Mudaerji (57,1kg) x Jesus Aguilar (56,9kg)
Peso meio-pesado (até 92,9kg): Rafael "Bipolar" Tobias (92,5kg) x Diyar Nurgozhay (93,2kg)
Peso-pena (até 65,7kg): Jeong Yeong Lee x Gaston Bolaños (66kg) - Luta cancelada*
Peso meio-pesado (até 92,9kg): Luke Fernandez (92,9kg) x Rodolfo Bellato (92,7kg)
* devido a problemas com o corte de peso, a luta entre Jeong Yeong Lee e Gaston Bolaños, pelo peso-pena, foi cancelada
