Charles do Bronx bateu o peso sem sustos e confirmou seu duelo contra Max Holloway - (Foto: Reprodução/UFC)

Charles do Bronx bateu o peso sem sustos e confirmou seu duelo contra Max Holloway (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 07/03/2026 12:00

A pesagem oficial do UFC 326 foi concluída na última sexta-feira (6) e confirmou praticamente todas as lutas programadas para o evento deste sábado (7), em Las Vegas (EUA). O principal destaque ficou por conta do duelo que fechará a noite, protagonizado por Charles do Bronx e Max Holloway, combate que colocará em jogo o cinturão simbólico "BMF".



Primeiro a comparecer à balança entre os protagonistas do confronto principal no UFC 326, Max Holloway registrou 70,5kg, mantendo-se dentro do limite da divisão dos leves. Charles do Bronx demorou um pouco mais para aparecer na cerimônia, mas, ao subir ao palco, demonstrou tranquilidade durante o corte de peso e marcou 70,7kg, oficializando sua participação na luta que liderará o evento.